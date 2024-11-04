GAC EV анонсирует новый хэтчбек Aion AY2 — Finance.ua

GAC EV анонсирует новый хэтчбек Aion AY2 Сегодня 07:32 — Фондовый рынок

GAC EV анонсирует новый хэтчбек Aion AY2

31 октября в сети появились первые изображения нового хэтчбека GAC EV Aion под кодовым названием AY2. Эта модель станет второй глобальной разработкой бренда после второго поколения Aion V, выпущенного в начале года.

Дебют AY2 запланирован на автосалон в Гуанчжоу, который состоится в ноябре, а продажи в Европе ожидаются в 2025 году. Судя по фотографиям, автомобиль, вероятно, прошел проверку Министерства промышленности и информационных технологий Китая.

Дизайн AY2 впечатляет. Передние фары имеют уникальную форму, похожую на веки, а под ними расположены дополнительные источники света в форме китайского иероглифа tian (田), символизирующего рисовое поле. Воздухозаборник расположен под крылом, а порт для подзарядки — на правой стороне. Полускрытая дверная ручка обеспечивает оптимальный компромисс между аэродинамикой и стоимостью производства.

Позади автомобиль украшен спойлером, а задние фонари также используют символ Tian, ​​что может быть намеком на его название.

Хотя подробная информация об AY2 пока ограничена, ожидается, что его стоимость составит около 100 000 юаней (14 050 долларов США). Таким образом, модель сразится с такими конкурентами, как BYD Dolphin, Wuling Bingo и Volkswagen ID.3.

AY2, вероятно, будет построен на той же электрической цифровой платформе AEP, что и Aion V, поддерживающей 400-вольтовую систему с новыми элементами карбида кремния.

GAC EV имеет амбициозные планы: производство и продажа 1 миллиона автомобилей Aion в 2025 году. Открытие новых заводов в Таиланде и Индонезии свидетельствует об активном экспорте бренда, который стал третьим по величине производителем электромобилей в мире после Tesla и BYD.

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