Французская Decathlon возобновляет работу в Украине — Finance.ua
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Французская Decathlon возобновляет работу в Украине

Фондовый рынок
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Французская Decathlon возобновляет работу в Украине
Французская Decathlon возобновляет работу в Украине
Французская сеть спортивных магазинов Decathlon возобновила работу своего интернет-магазина и готовит к открытию магазины в Киеве.
7 октября откроются все магазины сети в столице: в торговых центрах Lavina Mall, Проспект и Ритейл Парк Почайна.
Сайт уже принимает заказы, с 30 сентября доставка осуществляется Новой почтой.
Кроме Киева, Decathlon также был в Одессе: он находился в пострадавшем от российского удара ТРЦ Ривьера, и до возобновления его работы на юге не будет восстанавливаться в какой-либо другой локации.
Напомним, с 4 мая магазин на Почайной и интернет-магазин возобновили работу — как оказалось, временно. В июне Decathlon уже во второй раз с начала российского вторжения прекратил работу в ТРЦ Ритейл Парк Почайна и интернет-магазина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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