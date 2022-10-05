Французская Decathlon возобновляет работу в Украине — Finance.ua

Французская Decathlon возобновляет работу в Украине Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Французская Decathlon возобновляет работу в Украине

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon возобновила работу своего интернет-магазина и готовит к открытию магазины в Киеве.

7 октября откроются все магазины сети в столице: в торговых центрах Lavina Mall, Проспект и Ритейл Парк Почайна.

Сайт уже принимает заказы, с 30 сентября доставка осуществляется Новой почтой.

Кроме Киева, Decathlon также был в Одессе: он находился в пострадавшем от российского удара ТРЦ Ривьера, и до возобновления его работы на юге не будет восстанавливаться в какой-либо другой локации.

Напомним, с 4 мая магазин на Почайной и интернет-магазин возобновили работу — как оказалось, временно. В июне Decathlon уже во второй раз с начала российского вторжения прекратил работу в ТРЦ Ритейл Парк Почайна и интернет-магазина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.