Фонд гарантирования вкладов подвел итоги 2022 года — Finance.ua

Фонд гарантирования вкладов подвел итоги 2022 года Сегодня 20:00 — Кредит&Депозит

Фонд гарантирования вкладов привел ключевые показатели работы Фонда в 2022 году.

Четыре банка, переданные в управление Фонда

В течение 2022 года в управление Фонда было передано четыре банка. Решение о ликвидации двух из них — АО МР Банк и ПАО Проминвестбанк — НБУ принял уже на второй день полномасштабного вторжения. Это банки, которые имели российский капитал и были дочерними структурами российских государственных банков в Украине.

Еще два банка — АО « Банк Сич » и АО «Мегабанк» — были переданы в управление Фонда на основании решения об их неплатежеспособности.

На конец года в управлении Фонда находилось 52 банка.

5,8 млрд грн выплаченного возмещения

В течение года Фонд выплатил вкладчикам ликвидируемых банков более 5,8 млрд грн гарантированного возмещения. Из них почти 30% — 1,6 млрд грн — были получены вкладчиками дистанционно. Напомним, возможность получать возмещение по вкладам удаленно, не посещая отделения банков-агентов, была предоставлена Фондом с апреля 2022 года.

На сегодняшний день возможность получить гарантированные выплаты от Фонда дистанционно предоставляют четыре банка-агента — АО КБ « ПРИВАТБАНК », АБ «УКРГАЗБАНК», АО «ПУМБ», АБ «Пивденный».

За 12 месяцев прошлого года поступления средств в ликвидируемые банки составили 4,5 млрд грн. Наибольший объем поступлений — от реализации активов и погашения ценных бумаг — почти по 1,5 млрд грн.

При этом аукционы по продаже активов в системе Prozorro. Продажи были возобновлены Фондом летом, когда был возобновлен доступ к государственным реестрам. Почти 70% суммы успешных аукционов от продажи активов ПАО «Проминвестбанк».

В то же время поступления от погашения и обслуживания кредитов за год составили 538 млн грн.

Банковская система и система гарантирования вкладов несмотря ни на что в полной мере выполняли свои обязательства перед вкладчиками, способствовало сохранению доверия к банкам. В результате остаток средств на счетах физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в течение года рос и по состоянию на конец года составил более 1 трлн грн.

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