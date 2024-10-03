Фонд гарантирования вкладов борется в суде против россии за деньги Промэкономбанка — Finance.ua
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Фонд гарантирования вкладов борется в суде против россии за деньги Промэкономбанка

Фондовый рынок
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01 октября Северный апелляционный хозяйственный суд приступил к рассмотрению апелляционной жалобы Фонда по иску к россии за ущерб, причиненный страной-агрессором ПАО «КБ «Промэкономбанк» в результате оккупации украинских территорий. Главный офис банка находился в г. Донецке и доступ к нему и значительная часть активов был утрачен в 2014 г. в результате оккупации региона россией.
Сумма иска Фонда гарантирования к рф составляет 651,0 млн грн (дело № 910/8847/23).
Суд первой инстанции отклонил иск Фонда к российской федерации, и в настоящее время апелляционная жалоба Фонда на это решение рассматривается в Северном апелляционном хозяйственном суде.
В общей сложности на этой неделе, 30 сентября — 4 октября суды рассмотрят иски Фонда к связанным лицам и владельцам 14 банков, причастных к причинению ущерба этим банкам и/или их кредиторам. Это иски как в хозяйственных, так и уголовных производствах.
В частности, Северный апелляционный хозяйственный суд 03 октября продолжит рассмотрение жалобы Фонда и некоторых ответчиков на решение суда первой инстанции, которым частично удовлетворен иск Фонда к связанным лицам ПАО КБ «Евробанк» на сумму 8,9 млн грн (дело № 910/686/ 20).
При осуществлении ликвидационной процедуры ПАО КБ «Евробанк» было обнаружено, что до того, как этот банк был признан неплатежеспособным и в нем начата процедура ликвидации, банком проводились неоправданно рисковые операции, например заключение заведомо убыточного договора купли-продажи ценных бумаг и т. д.
По материалам:
Finance.ua
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