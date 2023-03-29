Фонд гарантирования в тринадцатый раз попытается продать ТРЦ «Магеллан» — Finance.ua

Фонд гарантирования в тринадцатый раз попытается продать ТРЦ «Магеллан» Сегодня 16:33 — Фондовый рынок

12 апреля в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов АО «МР БАНК», ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов. В состав лота включены права требования по кредитным договорам, дебиторская задолженность и объекты недвижимости, в том числе торгово-развлекательный центр «МАГЕЛЛАН» в столице.

Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов.

Так, одним лотом №G18N023203 на продажу выставлены:

ТРЦ, площадью более 28,5 тыс.кв.м, расположенного по адресу г. Киев, проспект Глушкова Академика, дом 13-Б (Торгово-развлекательный центр «МАГЕЛЛАН»). Здание торгового центра находится в пешей доступности до станции метро «Теремки» и на пересечении ключевых транспортных магистралей — Одесской трассы и Кольцевой дороги.

права требования по двум кредитным договорам, заключенным с юридическим лицом, и дебиторская задолженность. В обеспечение по кредитным договорам оформлено технологическое оборудование, в частности, для переработки молока, права требования на получение выручки/товаров и финансовая порука.

имущественный комплекс, площадью 13 041,3 кв.м, что находится в с. Крупец Хмельницкой области, и система охранно-тревожной сигнализации.

Начальная цена реализации лота №G18N023203 — 790,95 млн грн.

Публичные паспорта активов доступны для просмотра — здесь

Активы находятся на балансе АО «МР БАНК» и на продажу выставляются повторно.

Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно. Участие в аукционах могут принять юридические и физические лица, кроме российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором, заемщиками и поручителями по кредитным договорам. Следить за ходом торгов могут все желающие.

Средства, вырученные от продажи активов, Фонд направит на расчеты с кредиторами АО «МР БАНК».

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