Финансовая помощь украинцам в Румынии: как получить выплаты — Finance.ua

Финансовая помощь украинцам в Румынии: как получить выплаты

Сегодня 08:03 — Личные финансы

Финансовая помощь украинцам в Румынии: как получить выплаты

110 евро на человека и будет выплачиваться в течение трех месяцев. Об этом сообщает портал Румынское сообщество Красного Креста предлагает финансовую помощь для уязвимых категорий украинских беженцев, находящихся в Румынии. Помощь составляети будет выплачиваться в течение трех месяцев. Об этом сообщает портал visitukraine.today.

Кто может получить выплату

Финансовая помощь доступна для людей, которые подходят по таким критериям:

покинули Украину из-за конфликта;

находятся в Румынии;



относятся к одной из этих категорий:



— семья, возглавляемая женщиной: жизненная ситуация, когда мама, бабушка, тетя или сестра являются главными, кто принимает решение в семье в данный момент;

— семья, у которой двое или более детей младше 18 лет;

— член семьи с инвалидностью;

— член семьи старше 60 лет;

— членом семьи является беременная или кормящая грудью женщина;

— одинокая женщина без других взрослых;

— отсутствие доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию.

Важно! Если вы уже получили финансовую поддержку от другого агентства, у вас нет права на эту помощь от Красного Креста.

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От семьи заявку подает один человек. Каждый человек может быть зарегистрирован в системе только один раз. При подаче заявки необходимо:

собрать документы и документы членов семьи для подачи заявки;

скачать приложения для связи и обмена сообщениями (рекомендуется иметь как минимум два канала связи с вами — Whatsapp, Viber, SMS сообщение, e-mail);



иметь доступ к смартфону.



Документы для подачи заявки:

загранпаспорт гражданина Украины;

ID карта гражданина Украины;



внутренний паспорт гражданина Украины;



загранпаспорт иностранца с видом на жительство;



свидетельство о рождении (для детей и подростков).



На детей документы подаются отдельно так же, как и на взрослых.

Чтобы подать заявку на помощь, нужно скачать специальное приложение от Красного Креста и следовать указаниям в нем. Приложение доступно для на помощь, нужно скачать специальное приложение от Красного Креста и следовать указаниям в нем. Приложение доступно для IOS Android . Если заявка будет одобрена, на Viber или Whatsapp вам придет уведомление о том, как получить помощь. Заявка обрабатывается минимум 2 недели.

После одобрения заявки вы можете выбрать, как получить средства.

Если у вас есть счет в ПриватБанк е, Монобанке, Ощадбанке или А-Банке:

можно быстро получить деньги через приложение вашего банка. Если у вас нет приложения вашего банка, загрузите его на свой телефон. Этот процесс быстрый и возможный, где бы вы ни находились;

если вы хотите получить наличные, посетите любое отделение MoneyGram. Вы должны обратиться к агенту и предоставить ему код MoneyGram, который вы получите от Красного Креста. MoneyGram принимает только следующие государственные документы, удостоверяющие личность, для выдачи наличных денег: загранпаспорт гражданина Украины, ID карта гражданина Украины, водительское удостоверение Украины, документ о временной защите, изданный в Румынии.



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