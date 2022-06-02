Финансовая помощь украинцам в Румынии: как получить выплаты — Finance.ua

Финансовая помощь украинцам в Румынии: как получить выплаты
Румынское сообщество Красного Креста предлагает финансовую помощь для уязвимых категорий украинских беженцев, находящихся в Румынии. Помощь составляет 110 евро на человека и будет выплачиваться в течение трех месяцев. Об этом сообщает портал visitukraine.today.
Кто может получить выплату
Финансовая помощь доступна для людей, которые подходят по таким критериям:
покинули Украину из-за конфликта;
находятся в Румынии;
относятся к одной из этих категорий:
— семья, возглавляемая женщиной: жизненная ситуация, когда мама, бабушка, тетя или сестра являются главными, кто принимает решение в семье в данный момент;
— семья, у которой двое или более детей младше 18 лет;
— член семьи с инвалидностью;
— член семьи старше 60 лет;
— членом семьи является беременная или кормящая грудью женщина;
— одинокая женщина без других взрослых;
— отсутствие доступа к бесплатному медицинскому обслуживанию.
Важно! Если вы уже получили финансовую поддержку от другого агентства, у вас нет права на эту помощь от Красного Креста.
От семьи заявку подает один человек. Каждый человек может быть зарегистрирован в системе только один раз. При подаче заявки необходимо:
собрать документы и документы членов семьи для подачи заявки;
скачать приложения для связи и обмена сообщениями (рекомендуется иметь как минимум два канала связи с вами — Whatsapp, Viber, SMS сообщение, e-mail);
иметь доступ к смартфону.
Документы для подачи заявки:
загранпаспорт гражданина Украины;
ID карта гражданина Украины;
внутренний паспорт гражданина Украины;
загранпаспорт иностранца с видом на жительство;
свидетельство о рождении (для детей и подростков).
На детей документы подаются отдельно так же, как и на взрослых.
Чтобы подать заявку на помощь, нужно скачать специальное приложение от Красного Креста и следовать указаниям в нем. Приложение доступно для IOS и Android. Если заявка будет одобрена, на Viber или Whatsapp вам придет уведомление о том, как получить помощь. Заявка обрабатывается минимум 2 недели.
После одобрения заявки вы можете выбрать, как получить средства.
Если у вас есть счет в ПриватБанке, Монобанке, Ощадбанке или А-Банке:
можно быстро получить деньги через приложение вашего банка. Если у вас нет приложения вашего банка, загрузите его на свой телефон. Этот процесс быстрый и возможный, где бы вы ни находились;
если вы хотите получить наличные, посетите любое отделение MoneyGram. Вы должны обратиться к агенту и предоставить ему код MoneyGram, который вы получите от Красного Креста. MoneyGram принимает только следующие государственные документы, удостоверяющие личность, для выдачи наличных денег: загранпаспорт гражданина Украины, ID карта гражданина Украины, водительское удостоверение Украины, документ о временной защите, изданный в Румынии.