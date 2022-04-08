Финансисты войны: кто крупнейшие покупатели российской нефти и сколько они платят россии — Finance.ua

Финансисты войны: кто крупнейшие покупатели российской нефти и сколько они платят россии

Сегодня 21:04 — Энергетика

Экспорт нефти приносит россии около $500 млн в день. Мир равномерно отказывается от русского сырья. Но есть и такие, кто становится спасателями кремля.

россия является одним из крупнейших в мире экспортеров углеводородов. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2019 году страна экспортировала около 54% добытого угля, 31% природного газа и 70% нефти. Уголь в основном покупали энергетики и металлурги Китая, нефть и природный газ направлялись в Европу по трубопроводам.

При этом новый, пятый пакет санкций Евросоюза коснется только угля. Это минус $4 млрд в год для российских угольных компаний — нефть и газ дают гораздо больше. Журналисты НВ разбирались, сколько именно россия получает денег за нефть и кто финансирует российскую военную машину.

Нефтяные миллиарды

По итогам 2021 года экспорт нефти из рф составил около 230 млн тонн (-3,6% год к году) на $110,1 млрд (+52,2%). Об этом сообщала Федеральная таможенная служба россии. Такой рост доходов без наращивания объемов стал возможным благодаря высоким мировым ценам. Дополнительно экспорт готовых нефтепродуктов составил около 144,3 млн тонн (+1,8%) на $70 млрд (+54,3%).

Суммарно это около $180 млрд валютной выручки. Если в этом году цены останутся на высоком уровне, а ключевые потребители не введут эмбарго, россия будет иметь много ресурсов для продолжения войны в Украине и дотирования внутреннего рынка.

рф является крупнейшим в мире экспортером нефти на мировые рынки и вторым по величине экспортером сырой нефти после Саудовской Аравии. Она экспортирует 2,85 млн баррелей в день через морские порты и трубопроводы.

По данным The Hill, два мировых региона обеспечивают 90% экспорта российской нефти. Это Евросоюз и Китай. В 2021 году Европа выкупила около 42% российской нефти, Китай — 14%, еще 30% осталось в россии.

Некоторые страны Восточной Европы полностью зависят от российской нефти. К примеру, Литва получает 83% импорта нефти из россии, за ней следуют Финляндия (80%), Словакия (74%), Польша (58%), Венгрия (43%) и Эстония (34%). Но зависимость крупнейших покупателей меньше. К примеру, доля россии в импорте Германии лишь 30%.

Кто закупает больше всего российской нефти

среди европейских стран крупнейшими покупателями российской нефти были: По данным UN Comtrade database , по итогам 2020 года (информации за 2021 год еще нет)

• Нидерланды — 31,8 млн тонн;

• Германия — 21,8 млн тонн;

• Польша — 14,9 млн тонн;

• Италия — 12,6 млн тонн;

• Финляндия — 9,2 млн тонн;

• Словакия — 5,5 млн тонн;

• Венгрия — 3,8 млн тонн;

• Великобритания — 3,1 млн тонн.

Кроме того, в топе потребителей Китай, Япония и Южная Корея.

Нужно выделить беларусь. Эта страна получила около 14,8 млн тонн нефти из россии. Но в пересчете на 1 тонну платит меньше других стран. Это связано с особыми отношениями двух стран, гарантировавшими дисконт для белорусов. Примечательно, что именно Украина потребляла большую часть белорусских нефтепродуктов.

Кто откажется?

По состоянию на сегодняшний день только 4 страны отказались от российской нефти. Это Австралия, Великобритания, Канада и США. В 2020 году российскую нефть покупали только британцы и американцы — суммарно на $2 млрд. Если предположить, что их объемы закупки не изменились в 2021 году, то с учетом роста цен они могли заплатить россиянам около $3 млрд.

Если добавить беларусь, то в текущем году рф может потерять около $7−8 миллиардов нефтяных доходов.

Другие крупные потребители пока молчат. Даже Литва, которая первой из стран ЕС отказалась от российского газа, не принимает решений по нефти.

Что касается других крупных потребителей — Германия заявила о стремлении прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года.

Нидерланды, Венгрия, Австрия на уровне стран выступают против нефтяного эмбарго.

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