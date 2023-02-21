Finance.ua запускает официальную страницу в Instagram — Finance.ua

Finance.ua запускает официальную страницу в Instagram Сегодня 10:05

Finance.ua запускает официальную страницу в Instagram

Желаем быть ближе и еще удобнее для вас. Даже в эти непростые времена. Именно поэтому собрали наши силы для информационного контрнаступления и наконец запускаем официальную страницу Finance.ua в Instagram

Что там будет? На На нашей странице вы обязательно встретите полезную и визуально понятную информацию о последних новостях, финансовых тенденциях и историях, умело приправленную качественными изображениями и полезными инфографиками.

С официальной Instagram-страницей Finance.ua вы легко будете «ловить инсайты», «пребывать в состоянии потока», «разрывать шаблоны».

Однако будьте осторожны — переходите только по официальной ссылке, ведь некоторые «господа» пытаются маскироваться под нас.

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