ФАО прогнозирует сокращение мирового производства зерновых в 2022 году — Finance.ua

ФАО прогнозирует сокращение мирового производства зерновых в 2022 году Сегодня 07:46 — Аграрный рынок

По данным ООН (ФАО), в августе произошло падение базового показателя мировых цен на продовольствие, что стало пятым подряд ежемесячным снижением, что обусловлено падением котировки на большинство основных товаров.

В августе Индекс продовольственных цен ФАО в среднем составил на 1,9% меньше, чем в июле, но все еще на 7,9% выше показателя прошлого года.

Средний индекс цен на зерновые ФАО составил в августе на 1,4% меньше, чем в июле, но все еще на 11,4% выше значения в августе 2021 года. В августе международные цены на пшеницу упали на 5,1%, ознаменовав третье месячное снижение подряд. Такая тенденция обусловлена тем, что некоторые страны, как США и Канада улучшили свой урожай. А также благодаря возобновлению экспорта из черноморских портов Украины впервые за пять месяцев перерыва.

Діло По материалам:

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