ФАО прогнозирует сокращение мирового производства зерновых в 2022 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ФАО прогнозирует сокращение мирового производства зерновых в 2022 году

Аграрный рынок
11
По данным ООН (ФАО), в августе произошло падение базового показателя мировых цен на продовольствие, что стало пятым подряд ежемесячным снижением, что обусловлено падением котировки на большинство основных товаров.
В августе Индекс продовольственных цен ФАО в среднем составил на 1,9% меньше, чем в июле, но все еще на 7,9% выше показателя прошлого года.
Средний индекс цен на зерновые ФАО составил в августе на 1,4% меньше, чем в июле, но все еще на 11,4% выше значения в августе 2021 года. В августе международные цены на пшеницу упали на 5,1%, ознаменовав третье месячное снижение подряд. Такая тенденция обусловлена тем, что некоторые страны, как США и Канада улучшили свой урожай. А также благодаря возобновлению экспорта из черноморских портов Украины впервые за пять месяцев перерыва.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.