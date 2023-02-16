Факторы, влияющие на курс гривны — Finance.ua

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Факторы, влияющие на курс гривны

Валюта
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Факторы, влияющие на курс гривны
Факторы, влияющие на курс гривны
Украинская национальная валюта уже почти не реагирует на ракетные удары россии и в течение последних недель стабильно укрепляется.
Об этом в эфире телеканала «Мы-Украина» рассказал член совета НБУ доктор экономических наук Василий Фурман.
«Важный фактор, влияющий на курс гривны, это война, активная фаза войны. То есть, понятно, что она влияет, несмотря на то, что сегодня гривна почти не реагирует на ракетные удары врага. Мы видим это на наличном рынке. Гривна, кстати, за последние две недели усиливается на валютном рынке, но все равно ключевой фактор — либо чтобы война завершилась, либо чтобы не было активной фазы боевых действий», — отметил Фурман.
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Также он назвал еще один, не менее важный фактор, влияющий на гривну.
«Это украинский экспорт. Нам нужно его увеличивать. Враг всеми силами пытается его уменьшать, то есть блокада морского экспорта. И, несмотря на то, что у нас есть даже зерновое соглашение, мы понимаем, что оно не работает на 100%, как мы хотим», — подчеркнул эксперт.

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Кроме того, Фурман отметил, что фиксированный курс гривны, который сейчас функционирует в Украине, обеспечивает финансовую, валютную и банковскую стабильность.
«Люди, граждане Украины благодаря эффективной политике НБУ доверяют украинской гривне. За этот год войны остатки средств физических лиц в гривне в банковской системе увеличатся более чем на 30%. Так что фиксированный курс своевременный и дает свои результаты», — заверил член совета Нацбанка.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины может вернуться к плавающему курсообразованию еще до окончания «периода высоких рисков безопасности». В настоящее время регулятор работает над соответствующей дорожной картой для постепенного ослабления валютных ограничений;
  • инфляционные и курсовые ожидания украинцев в Украине в январе 2023 года изменились разнонаправленно. Домохозяйства прогнозируют рост курса доллара и замедление инфляции.
По материалам:
Ми-Україна
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