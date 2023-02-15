Как покупка валюты населением влияет на курс — аналитика ICU Сегодня 12:00 — Валюта

За прошедшую неделю курс наличной гривны к доллару США еще больше усилился, хотя и остается недалеко от 40 грн/$.

Об этом сообщили аналитики ICU.

Наличный курс в десяти крупнейших розничных банках еще больше усилился на прошлой неделе, но в два раза меньше, чем за предыдущую неделю. Укрепление составило 0.3% с 39.6-40.3 грн/$ до 39.4-40.2 грн/$.

В то же время НБУ снизил интервенции на межбанковском рынке до $679 млн.

Как отметили в ICU, динамика покупки валюты населением остается в привычных пределах и пока не имеет влияния на наличный курс. Часть сделок постепенно смещается из наличного в безналичный сегмент, очевидно для размещения купленной валюты на депозитах.

Дефицит на межбанковском рынке остается в предполагаемых объемах и полностью покрывается интервенциями НБУ.

Уменьшению интервенций на прошлой неделе поспособствовала лучшая сбалансированность спроса и предложения среди клиентов банков, которые во вторник продавали больше валюты, чем покупали, а в четверг их операции почти сбалансировались.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины может вернуться к плавающему курсообразованию еще до окончания «периода высоких рисков безопасности». В настоящее время регулятор работает над соответствующей дорожной картой для постепенного ослабления валютных ограничений.

Украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 53,5%. Об этом говорится в данных рейтинга издания The Economist за январь 2023 года.



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