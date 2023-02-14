«Гривна — скорее благо, чем недостаток»: НБУ о переходе Украины на евро Вчера 16:03 — Валюта

Замглавы Нацбанка Сергей Николайчук считает, что для Украины лучше иметь собственную валюту и автономную монетарную политику, чем торопиться с переходом на евро.

Об этом замглавы НБУ Сергей Николайчук рассказал в интервью.

Он считает, что даже после интеграции с ЕС Украина долгое время не будет готова к переходу с гривны на евро.

«Вошедшие в Еврозону страны Южной Европы, прежде всего Греция и Португалия, столкнулись со многими проблемами в монетарной сфере. Если их сравнивать со странами, которые оставили собственные валюты, в частности с Чехией и Польшей, то выбор будет явно в пользу последних», — объясняет Николайчук.

Эти страны, рассказывает он, еще 10-15 лет назад планировали войти в Еврозону, но сейчас это обязательство — вопрос долгосрочной перспективы, и пока они не делают конкретных шагов для введения евро.

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«Для нашей страны иметь собственную валюту, автономную монетарную политику — это скорее благо, чем недостаток», — подчеркнул замглавы НБУ, отметив, что после 2014 года в Украине произошел значительный прогресс в институциональной способности центрального банка. «Поэтому мне кажется, не стоит спешить в направлении отказа от собственной валюты и автономной монетарной политики».

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины может вернуться к плавающему курсообразованию еще до окончания «периода высоких рисков безопасности». В настоящее время регулятор работает над соответствующей дорожной картой для постепенного ослабления валютных ограничений. Об этом сообщил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук;

украинская гривна недооценена по отношению к доллару на 53,5%. Об этом говорится в данных рейтинга издания The Economist за январь 2023 года.



Економічна Правда По материалам:

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