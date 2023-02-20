Европейский Союз ввел новые санкции против Ирана — Finance.ua
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Европейский Союз ввел новые санкции против Ирана

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Европейский союз расширил санкции против Ирана из-за нарушений прав человека в этой стране.
Об этом сообщает официальный журнал ЕС.
«В соответствии с обязательствами Евросоюза решать все вопросы, вызывающие беспокойство по Ирану, включая ситуации с правами человека, 32 человека и 2 юридических лица должны быть включены в перечень физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры», — говорится в сообщении.
Среди включенных в черный список физических лиц — чиновники, силовики, работники судебной и пенитенциарной систем.
Юридические лица — это структуры, связанные с финансированием полиции и сил безопасности.
Как сообщила 15 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз также намерен 24 февраля ввести отдельный блок санкций против Ирана в рамках десятого пакета санкций против рф. В него войдут юридические и физические лица, имеющие отношение к иранским военным поставкам россии.
По материалам:
РБК-Україна
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