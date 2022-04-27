Европейские финучреждения готовы кредитовать украинских беженцев — Finance.ua

Европейские финучреждения готовы кредитовать украинских беженцев

Европейские финучреждения готовы кредитовать украинских беженцев

Украинские беженцы могут получить кредит в Европе, если докажут свою положительную кредитную историю.

Об этом рассказал начальник управления надзора за финансовыми компаниями департамента надзора за рынком небанковских финансовых услуг НБУ Александр Залетов на круглом столе, проведенном «Финансовым клубом».

По его словам, уже третий месяц многие украинцы «находятся в затруднительной ситуации», поскольку помощи, выделяемой в Европе, не всегда хватает, чтобы решить бытовые проблемы — в этом случае кредиты пригодятся.

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«Несколько миллионов наших граждан сегодня вынуждены находиться в европейских странах. И финансовые учреждения этих стран готовы кредитовать наших граждан. Но возникла определенная проблема, связанная с тем, что у наших граждан нет соответствующей информации о своей кредитной истории, которая была бы доступна этим европейским финансовым учреждениям», — сообщил Александр Залетов.

Для этого банки пользуются данными бюро кредитных историй.

«Их несколько, и чтобы получить кредитную историю украинца, иностранным компаниям необходимо направить соответствующий запрос в одно бюро кредитных историй, а затем, если выясняется, что информация может быть в другом — к нему. Есть определенная технологическая проблема, которая сегодня не позволяет быстро решить эту проблему кредитования наших граждан», — рассказал Александр Залетов.

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Сейчас ищут способ решить проблему.

«Со стороны международных партнеров и доноров происходят активные действия по урегулированию этой ситуации, чтобы ускорить возможность дать доступ к дешевым кредитным ресурсам нашим гражданам, находящимся за границей. Ранее эта трансграничная передача данных кредитной истории была не очень актуальной историей, а сегодня, в связи с большим количеством граждан, имеющих такую проблему, становится тенденцией», — пояснил Александр Залетов.

В дальнейшем нужно импортировать эту кредитную историю.

«И когда наши граждане возвращаются, то возникает необходимость, чтобы к кредитной истории, которую они получили в Европе, был доступ и нашим компаниям. Практически возникает экспорт-импорт информации о кредитной истории. Это новшество этой войны. Со стороны Международной финансовой корпорации совершаются определенные шаги, чтобы найти решение предоставить доступ», — сказал представитель НБУ.

Представители украинского кредитного рынка надеются, что опыт сотрудничества европейских кредиторов с украинскими заемщиками будет положительным.

«Мы конкурируем с европейскими кредитными учреждениями, банками, их ставками, с их подходами. И с точки зрения технологичности мы можем дать им большую фору. Но с точки зрения ставок у нас более рискованное кредитование. И мне интересно, каким образом будут вести себя наши клиенты с кредитами за границей, как они будут их обслуживать. Хотелось бы, чтобы обслуживали лучше, чем у нас», — сказал коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

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