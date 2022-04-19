ФГВФЛ реструктуризировал долг перед Минфином — Finance.ua

ФГВФЛ реструктуризировал долг перед Минфином

Сегодня 17:05 — Казна и Политика

ФГВФЛ реструктуризировал долг перед Минфином

Фонд гарантирования вкладов физических лиц реструктуризировал долг перед Министерством финансов.

Соответствующий договор ведомство и ФГВФЛ уже подписали.

Документ реализует новый закон об обеспечении стабильности системы гарантирования вкладов и определяет порядок погашения реструктуризированных долгов Фонда перед государством по займам, предоставленным ему для преодоления последствий системного банковского кризиса в 2014-2017 годах.

В 2014-2016 годах для обеспечения выплат гарантированного возмещения Фонд привлек у Министерства финансов и Национального банка кредитные средства на общую сумму около 80 млрд грн. Стоимость заимствований составила от 9,99 до 14%.

По состоянию на 01.03.2022 г. Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 95,7 млрд грн. При этом Фонд полностью рассчитался с НБУ, выплатив ему 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн — начисленные проценты. Также Фонд перечислил Министерству финансов (в том числе досрочно) 21,7 млрд грн, из которых 7,9 млрд грн — проценты.

Остаток долговых обязательств Фонда составлял 108,3 млрд грн: 45,7 млрд грн по номиналу векселей, по которым Фонд до конца 2031 должен был уплатить 62,5 млрд грн процентов.

Однако новый закон изменил это. Погашение в части номинала векселей будет осуществляться до июля 2032 г. из средств Фонда, которые будут превышать сумму, необходимую для покрытия возможных рисков в банковской системе. А в части, отвечающей начисленным процентам, погашение будет происходить за счет взыскания убытков с бывших собственников и связанных лиц, деятельность которых привела к неплатежеспособности этих учреждений.

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Таким образом, долг в 62,5 млрд грн за проценты становится для ФГВФЛ условным. Ему нужно будет обязательно только вернуть Минфину 45,7 млрд грн основного тела долга. Это Фонд может сделать за счет регулярного сбора с платежеспособных банков, в частности Ощадбанка, и реализации активов банков, находящихся в стадии ликвидации, после 1 июня.

Механизм реструктуризации был разработан с участием представителей Всемирного банка. «После вступления в силу нового закона прекратились обязательства Фонда по векселям, а капитал имеет положительное значение. Это значит, что система гарантирования вкладов сбалансирована и готова ко всем вызовам нынешнего времени», — подчеркнула финансовый директор ФГВФЛ Елена Нужненко.

«Государство определилось, что основная ответственность за последствия системного банковского кризиса 2014-2016 годов должна лечь на лиц, чьи действия или бездействие привели к неплатежеспособности банковских учреждений в 2014-2017 годах», — считает замминистра финансов Юрий Драганчук.

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