Как изменятся ставки и объем депозитов населения: прогноз банкиров — Finance.ua

Как изменятся ставки и объем депозитов населения: прогноз банкиров

Как изменятся ставки и объем депозитов населения: прогноз банкиров, freepik.com

Банкиры ожидают, что во ІІ квартале 2022 года стоимость привлечений в целом несколько повысится, прежде всего за счет подорожания оптовых средств и привлечений от корпораций. Цена средств домохозяйств, по мнению большинства опрошенных, несущественно снизится.

Об этом свидетельствует Опрос о банковском фондировании НБУ (II квартал 2022 г.).

Несмотря на начало полномасштабной войны на территории Украины, банки отчитывались, что в целом объемы фондирования в I квартале 2022 года несколько выросли. Объемы средств домохозяйств выросли у 83% респондентов, 67% опрошенных отметили, что объемы средств корпораций снизились. Объемы оптового фондирования, включающего выпуск облигаций, привлечение кредитов международных финансовых организаций (МФО) или материнских банков, долгосрочное рефинансирование и т.д., увеличились только у каждого пятого респондента.

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По мнению банков, положительно на увеличение средств клиентов влияло изменение регуляторных требований. Дополнительным фактором роста объемов привлечений от населения было более высокое предложение от вкладчиков. На снижение объемов фондирования от корпораций наибольшее влияние оказали действия самих вкладчиков, которые забирали средства.

Ожидания изменения объемов фондирования от клиентов пессимистичны. Банки прогнозируют во ІІ квартале отток средств корпоративных клиентов, также несколько снизятся объемы фондирования от населения. В то же время, финансовые учреждения рассчитывают, что объемы оптового фондирования существенно возрастут.

Опрос о банковском фондировании проводился с 18 марта по 8 апреля 2022 года среди 27 менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Доля опрошенных банков составляет 93% в общем объеме активов банковской системы. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

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