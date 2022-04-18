В марте депозиты населения в банках выросли на 9,2% — Finance.ua
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В марте депозиты населения в банках выросли на 9,2%

Сегодня 15:00Кредит&Депозит
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Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 9,2% до 760,777 млрд гривен по состоянию на 1 апреля по сравнению с данными на 1 марта.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
С начала года вклады населения в банках выросли на 5,7% с 719,418 млрд гривен.
Гривневые вклады населения в банках в марте увеличились на 15,2% до 504,830 млрд гривен.
При этом объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце сократился на 1% до 255,947 млрд гривен.
Депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в марте сократились на 2% до 683,856 млрд гривен.
Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в марте для юрлиц выросла на 0,5 п.п. до 6,1%, для физлиц снизилась на 0,1 п.п. до 6,8%.
Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 1,4%, для населения — 0,4%.

Довідка Finance.ua:

  • В 2021 году вклады населения в банках выросли на 6,8% с 674,718 млрд гривен до 720,932 млрд гривен.
  • в 2020 году вклады населения в банках выросли на 24,5% с 542,302 млрд гривен.
  • В 2019 году вклады населения в банках выросли на 8,6% с 501,7 млрд гривен до 542,3 млрд гривен.
В 2018 году вклады населения в банках выросли на 7,3% с 472,2 млрд гривен..
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По материалам: Українські Новини
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