Европарламент принял новые пошлины на продукцию из рф и беларуси — Finance.ua

Европарламент принял новые пошлины на продукцию из рф и беларуси Сегодня 16:30 — Мир

Европарламент принял новые пошлины на продукцию из рф и беларуси

Евродепутаты одобрили предложение Еврокомиссии о повышении на 50% пошлин на сахар, уксус, муку и корма из россии и беларуси, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.

Повышение на 50 процентов пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров из россии и беларуси одобрил в четверг, 22 мая, Европейский парламент в Брюсселе.

Речь идет об остальных продуктах, которые до сих пор не облагались никакими таможенными пошлинами Европейского Союза, в том числе сахар, уксус, мука и корма для скота. Таким образом, как только новый закон вступит в силу, весь сельскохозяйственный импорт из россии будет облагаться пошлинами ЕС.

Евродепутаты также поддержали введение 6,5-процентных пошлин на удобрения из россии и беларуси плюс дополнительные сборы по 40−45 евро за тонну в течение 2025−2026 годов. К 2028 году эти пошлины возрастут до 430 евро за тонну.

Законопроект принят в первом чтении. Его поддержали 411 европарламентариев, 100 проголосовали против, 78 — воздержались. Европарламент одобрил предложение, с которым в конце января выступила Европейская Комиссия. Теперь за него должен проголосовать Совет ЕС.

Нововведение не затрагивает российский экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений в третьи страны, которые, как объясняют в Еврокомиссии, «соответствуют обязательствам ЕС по обеспечению продовольственной безопасности во всем мире». Это означает, что сделки купли-продажи российской аграрной продукции остаются неизменными, равно как и ее хранение на таможенных складах ЕС, транспортировка на его судах и предоставление услуг по страхованию и финансированию.

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Доходы, которые россия и беларусь получают от удобрений, в Брюсселе считают прямым вкладом в войну против Украины.

«Постановление о постепенном повышении таможенных пошлин на продукцию из россии и беларуси поможет предотвратить использование россией рынка ЕС для финансирования своей военной машины», — отметила ранее постоянный докладчик Европарламента по вопросам России Инессе Вайдере.

Она считает неприемлемым тот факт, что спустя более чем три года после начала полномасштабной войны россии против Украины ЕС все еще закупает у россии критически важные товары в больших объемах. «Фактически этот импорт значительно увеличился», — заявила евродепутат.

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Объем импорта в ЕС мочевины и азотных удобрений из россии, и без того большой в 2023 году, существенно вырос в 2024 году. Еврокомиссия называет эту ситуацию экономической зависимостью от рф и считает, что без должного вмешательства она может нанести вред продовольственной безопасности ЕС и, особенно в случае с удобрениями, сделать ЕС уязвимым для возможного давления со стороны россии.

ЕС стремится снизить зависимость от поставок из россии и беларуси и рассчитывает, что новые меры значительно сократят объем ввоза указанных выше товаров, происходящих или экспортируемых прямо или косвенно из этих двух стран.

Это, как говорится в пресс-релизе Европарламента, должно привести к дальнейшей диверсификации производства удобрений в ЕС — отрасли, которая страдает от низких цен на импортные товары. Закон также позволит увеличить пострадавшее от дешевого российского импорта производство удобрений в ЕС и позволит фермерам время на адаптацию.

Европарламент поручил Еврокомиссии отслеживать и принимать меры по смягчению роста цен, который может нанести ущерб внутреннему рынку и сельскохозяйственному сектору ЕС.

Deutsche Welle По материалам:

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