Еврокомиссия призывает мобильных операторов сохранить льготы для украинских беженцев — Finance.ua

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Еврокомиссия призывает мобильных операторов сохранить льготы для украинских беженцев

Личные финансы
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Еврокомиссия призывает мобильных операторов сохранить льготы для украинских беженцев
Еврокомиссия призывает мобильных операторов сохранить льготы для украинских беженцев
Европейская Комиссия (ЕК) призвала операторов мобильной связи в странах ЕС и Украины и дальше предоставлять украинским беженцам возможность пользоваться мобильными телефонами без платы или с низкими тарифами за роуминг.
Как сообщает Deutsche Welle, в своем заявлении ЕК призывает операторов мобильной связи продлить заключенные ранее трехмесячные соглашения о льготных условиях для украинцев в ЕС.
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«Миллионы людей покинули Украину и находятся в ЕС. Крайне важно, чтобы украинцы имели возможность пользоваться связью по доступной цене, оставаясь в контакте со своими семьями и друзьями», — говорится в заявлении.
В Брюсселе отмечают, что соответствующую совместную договоренность подписали 8 апреля 38 сторон, среди которых европейские операторы мобильной связи, а также все мобильные операторы Украины. Но вскоре истекает начальный трехмесячный период действия этой договоренности.

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Как отмечается в опубликованном заключении европейских регуляторов электронных коммуникаций, соглашение между операторами было очень успешным. Это дает веские основания для продления соглашения, поэтому Еврокомиссия призывает операторов сохранить свои добровольные обязательства относительно украинских беженцев в ЕС.
Кроме доступного роуминга для украинских беженцев, телекоммуникационные компании ЕС после начала войны выдали украинцам 2,5 миллиона SIM-карт, а на границах и в приютах были созданы хот-споты WiFi.
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По материалам:
УНІАН
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