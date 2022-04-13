Как перевести деньги с мобильного счета на карту — Finance.ua

Как перевести деньги с мобильного счета на карту

Сегодня 15:14 — Личные финансы

Если на банковской карте не хватает денег, их легко можно перевести с телефона, то есть с мобильного счета. Рассказываем, как правильно это сделать.

Для перевода денег с мобильного счета на карту есть несколько способов, и они зависят от вашего оператора связи.

Киевстар

Например, на сайте «Киевстар» есть раздел «Смарт-деньги», зайдя туда, выберите опцию «С мобильного на карту».

Перед вами появится поле, где требуется ввести номер карты, номер телефона и сумму, которую необходимо перевести.

Учтите, что за один раз можно произвести платеж не более 3 тыс. грн.

Vodafone

У Vodafone для таких случаев есть специальное приложение SharPay (VodafonePay), оно доступно для пользователей IOS и Android. Однако учтите, что за такую услугу с вас могут взять до 4% комиссии.

Если нет интернета

Если у вас нет доступа к интернету, то карту можно пополнить с помощью SMS-сообщения, но такая услуга есть не у всех операторов.

К примеру, для пользователей «Киевстар» такая возможность доступна: вам необходимо набрать сообщение «63069 „пробел“ номер карты „пробел“ сумма» и отправить его на номер 888.

Последним способом, доступным для клиентов любых украинских операторов, является пополнение через платежные системы — «ГлобалМани», EasyPay, LiqPay, iPay.ua.

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