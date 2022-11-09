Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине до €18 млрд макрофина в 2023 году — Finance.ua
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Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине до €18 млрд макрофина в 2023 году

Казна и Политика
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Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине до €18 млрд макрофина в 2023 году
Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине до €18 млрд макрофина в 2023 году
9 ноября Европейская комиссия предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год.
Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями начиная с 2023 года.
«Эта стабильная, регулярная и предсказуемая финансовая помощь — в среднем 1,5 млрд евро в месяц — поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые украинские власти и Международный валютный фонд оценивают в 3-4 млрд евро в месяц», — заявили в Еврокомиссии.
Поддержка, предложенная ЕС, должна быть дополнена аналогичными усилиями других крупных доноров для покрытия всех потребностей Украины в финансировании на 2023 год.
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Как отмечается, благодаря этим средствам Украина сможет продолжать выплачивать заработные платы и пенсии, а также поддерживать работу основных государственных служб, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев.
Это также позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстановить критически важную инфраструктуру, разрушенную россией.
Поддержка должна сопровождаться реформами, направленными на укрепление верховенства права, надлежащего управления, борьбу с мошенничеством и коррупцией в Украине.
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«Таким образом, учитывая развитие ситуации на местах, финансовая поддержка будет обусловлена политическими условиями, направленными на укрепление украинских институтов и подготовку почвы для успешной реконструкции, а также на поддержку Украины на ее европейском пути», — заявили в Еврокомиссии.
Инструмент «Макрофинансовая помощь+» (MFA+) предлагает высокую гибкость и благоприятные условия для Украины, учитывая текущую ситуацию в стране и обеспечивая быстрые действия для поддержки украинского народа.
Денежные средства будут предоставлены в виде очень льготных кредитов, которые будут погашаться в течение максимум 35 лет, начиная с 2033 года. В знак солидарности ЕС предлагает покрыть расходы Украины на уплату процентных ставок путем дополнительных целевых платежей государств-членов в бюджет ЕС. Государства-члены ЕС и третьи страны также смогут добавить средства к этому инструменту, которые будут использоваться в качестве грантов, если они этого пожелают. Средства будут затем направляться через бюджет ЕС, что позволит Украине получать поддержку на скоординированной основе.
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Для обеспечения беспрепятственного внедрения пакета Еврокомиссия выдвигает три законодательных предложения. Перед вступлением в силу они должны быть одобрены Европейским Парламентом и государствами-членами ЕС в Совете ЕС.
Комментируя это решение, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на своей странице в твиттере написала: «ЕС по-прежнему солидарен с Украиной. Мы предлагаем пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро на 2023 год, финансируя регулярными траншами, чтобы помочь восстановить в краткосрочной перспективе и укрепить институты. Подготовка почвы для реконструкции Украины в ее продвижении по пути в ЕС».
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«Очень важная инициатива, которая поддержит экономическую стабильность нашего государства и укрепит фундамент нашей будущей победы. Средства помогут покрыть значительную часть дефицита бюджета, который будет составлять $38 млрд. Благодарим Урсулу фон дер Ляен за лидерство, а также Валдиса Домбровскиса и Правительство Чехии за решительное адвокатирование этой инициативы в ЕС. Ожидаем положительного решения Европейского Парламента и Совета ЕС», — прокомментировал инициативу ЕК премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, что Bloomberg сообщал, что Венгрия заблокировала изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в следующем году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Європейська правда
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