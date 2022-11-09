Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине до €18 млрд макрофина в 2023 году — Finance.ua

Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине до €18 млрд макрофина в 2023 году Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Еврокомиссия официально предложила предоставить Украине до €18 млрд макрофина в 2023 году

9 ноября Европейская комиссия предложила беспрецедентный пакет поддержки для Украины в размере до 18 миллиардов евро на 2023 год.

Эта помощь будет предоставлена в форме льготных кредитов, которые будут выплачиваться регулярными частями начиная с 2023 года.

«Эта стабильная, регулярная и предсказуемая финансовая помощь — в среднем 1,5 млрд евро в месяц — поможет покрыть значительную часть краткосрочных потребностей Украины в финансировании на 2023 год, которые украинские власти и Международный валютный фонд оценивают в 3-4 млрд евро в месяц», — заявили в Еврокомиссии.

Поддержка, предложенная ЕС, должна быть дополнена аналогичными усилиями других крупных доноров для покрытия всех потребностей Украины в финансировании на 2023 год.

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Как отмечается, благодаря этим средствам Украина сможет продолжать выплачивать заработные платы и пенсии, а также поддерживать работу основных государственных служб, таких как больницы, школы и жилье для переселенцев.

Это также позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстановить критически важную инфраструктуру, разрушенную россией.

Поддержка должна сопровождаться реформами, направленными на укрепление верховенства права, надлежащего управления, борьбу с мошенничеством и коррупцией в Украине.

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«Таким образом, учитывая развитие ситуации на местах, финансовая поддержка будет обусловлена политическими условиями, направленными на укрепление украинских институтов и подготовку почвы для успешной реконструкции, а также на поддержку Украины на ее европейском пути», — заявили в Еврокомиссии.

Инструмент «Макрофинансовая помощь+» (MFA+) предлагает высокую гибкость и благоприятные условия для Украины, учитывая текущую ситуацию в стране и обеспечивая быстрые действия для поддержки украинского народа.

Денежные средства будут предоставлены в виде очень льготных кредитов, которые будут погашаться в течение максимум 35 лет, начиная с 2033 года. В знак солидарности ЕС предлагает покрыть расходы Украины на уплату процентных ставок путем дополнительных целевых платежей государств-членов в бюджет ЕС. Государства-члены ЕС и третьи страны также смогут добавить средства к этому инструменту, которые будут использоваться в качестве грантов, если они этого пожелают. Средства будут затем направляться через бюджет ЕС, что позволит Украине получать поддержку на скоординированной основе.

Для обеспечения беспрепятственного внедрения пакета Еврокомиссия выдвигает три законодательных предложения. Перед вступлением в силу они должны быть одобрены Европейским Парламентом и государствами-членами ЕС в Совете ЕС.

Комментируя это решение, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен на своей странице в твиттере написала : «ЕС по-прежнему солидарен с Украиной. Мы предлагаем пакет поддержки в размере 18 миллиардов евро на 2023 год, финансируя регулярными траншами, чтобы помочь восстановить в краткосрочной перспективе и укрепить институты. Подготовка почвы для реконструкции Украины в ее продвижении по пути в ЕС».

«Очень важная инициатива, которая поддержит экономическую стабильность нашего государства и укрепит фундамент нашей будущей победы. Средства помогут покрыть значительную часть дефицита бюджета, который будет составлять $38 млрд. Благодарим Урсулу фон дер Ляен за лидерство, а также Валдиса Домбровскиса и Правительство Чехии за решительное адвокатирование этой инициативы в ЕС. Ожидаем положительного решения Европейского Парламента и Совета ЕС», — прокомментировал инициативу ЕК премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, что Bloomberg сообщал , что Венгрия заблокировала изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в следующем году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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