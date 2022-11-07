ЕС уже выделил Украине более 22 млрд евро — Боррель — Finance.ua
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ЕС уже выделил Украине более 22 млрд евро — Боррель

Казна и Политика
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ЕС уже выделил Украине более 22 млрд евро — Боррель
ЕС уже выделил Украине более 22 млрд евро — Боррель
Украине уже выделено по линии ЕС более EUR22 млрд, Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине всеми возможными способами.
Об этом написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге в обзоре по итогам состоявшегося на прошлой неделе во вторник совещания министров иностранных дел государств G7.
«Вместе с нашими государствами-членами ЕС мобилизовал более EUR19 млрд на экономическую, социальную и финансовую устойчивость Украины и EUR3,1 млрд на военную поддержку. Наша помощь также предусматривает техническую поддержку по ремонту энергетической инфраструктуры и обеспечению дополнительной выработки электроэнергии. Мы увеличим и нашу гуманитарную помощь, которая стала еще более актуальной в связи с приближением зимы», — сообщил Боррель в опубликованной в понедельник статье.
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По его словам, «поддержка экономики Украины на плаву остается ключевой задачей». Он напомнил озвученное ранее обещание Еврокомиссии выделить финансовый пакет в размере до EUR1,5 млрд в месяц на общую сумму до EUR18 млрд, чтобы значительно покрыть потребности Украины в финансировании на 2023 год.
Боррель также отметил необходимость продления после 19 ноября соглашения по обеспечению экспорта сельскохозяйственной продукции Украины в мир.

Справка Finance.ua:

  • по данным ЦЭС, в октябре Украина получила 1,3 млрд долларов от МВФ, 2 млрд евро от ЕС и 500 млн долларов от Всемирного Банка под гарантии Великобритании;
  • Европейская комиссия подготовила варианты, посредством которых государства-члены ЕС могут финансово поддержать Украину в условиях войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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