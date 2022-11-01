Єврокомісія озвучила варіанти фінансування України — Finance.ua

Єврокомісія озвучила варіанти фінансування України Вчора 12:00 — Казна та Політика

Європейська комісія підготувала варіанти, за допомогою яких держави-члени ЄС можуть фінансово підтримати Україну в умовах війни.

Про це повідомляє Politico , в розпорядженні якого опинився текст документа Єврокомісії.

Розгляд пропозицій відбудеться у четвер, 3 листопада, під час зустрічі очільників мінфінів.

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«Україна й надалі матиме високі короткострокові потреби у фінансуванні в осяжному майбутньому. Ось чому важливо, щоб додаткова підтримка Євросоюзу була мобілізована якомога швидше і надавалася на регулярній і передбачуваній основі», — мовиться у документі.

Як стало відомо раніше, ЄС хоче залучити до 18 мільярдів євро у вигляді кредитів і грантів, щоб допомогти профінансувати близько половини очікуваного дефіциту бюджету України в 2023 році.

Способи підтримки України

Перший варіант залучення коштів, який називають найбільш вигідним, полягає в тому, щоб позичити гроші під так званий «запас міцності», або різницю між максимальною сумою, що блок може залучити від країн ЄС, і фактичними витратами Євросоюзу.

Однак, для цього варіанта потрібна згода всіх країн ЄС та Європейського парламенту, а також зміни до нормативних актів Євросоюзу.

Другий варіант — надання країнами бюджетних гарантій Єврокомісії, що відбувається і зараз. Проте, тепер вони повинні будуть покривати 100% суми, а не 61%, оскільки «іншого бюджетного покриття» в бюджеті ЄС не залишилося.

Надання таких гарантій може сповільнити допомогу на кілька місяців.

Третій варіант — аналогічний до другого, але без національних гарантій. У цьому випадку в разі нестачі коштів Єврокомісія повинна буде скоротити заплановані витрати ЄС та запозичувати й надавати кредити на зворотній основі.

«Міністри фінансів країн ЄС мають обговорити варіанти й обрати серед них найбільш вдалий на зустрічі в четвер (3 листопада. — Ред.), після чого Єврокомісія представить пропозиції в наступну середу», — додає Politico.

Нагадаємо, Єврокомісія виділила ще 100 мільйонів євро допомоги для семи країн-членів, які найбільше приймають біженців з України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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