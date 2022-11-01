ЄС виділив ще 100 млн євро на українських біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС виділив ще 100 млн євро на українських біженців

Казна та Політика
292
ЄС виділив ще 100 млн євро на українських біженців
ЄС виділив ще 100 млн євро на українських біженців
Єврокомісія виділила ще 100 мільйонів євро допомоги для семи країн-членів, які приймають найбільше біженців з України.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
«Єврокомісія виділила ще 100 мільйонів євро для семи країн-членів, які приймають у себе велику кількість біженців. Це рішення ухвалено після глобальної благодійної акції, під час якої Єврокомісія взяла зобов’язання виділити до 400 мільйонів на підтримку біженців з України», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Перший транш у розмірі 248 мільйонів євро було виділено у травні для п’яти країн: Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Чехії. Другий транш із фондів ЄС, призначених для внутрішніх справ, спрямовується на підтримку Польщі, Словаччини, Чехії, Болгарії, Естонії, Латвії та Литви.
Країни можуть скористатися цими ресурсами, щоб продовжувати надавати допомогу біженцям з України. Йдеться, зокрема, про забезпечення продовольством, доступ до транспорту та надання тимчасового притулку.
Ці кошти мають також підвищити здатність країн-членів інтегрувати в соціальне життя українських громадян, включаючи найуразливіші категорії, зокрема дітей без супроводу.
За інформацією Єврокомісії, 52 млн євро із загальної суми в 400 млн євро благодійного внеску Європейської комісії будуть виділені незабаром на розвиток проектів з підтримки українських біженців, включаючи надання їм тимчасових приміщень для організованих зустрічей, якісної психологічної допомоги тощо.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.