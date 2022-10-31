Євросоюз планує інвестувати в аргентинський сланцевий газ — Finance.ua

Євросоюз планує інвестувати в аргентинський сланцевий газ Вчора 03:11 — Енергетика

Європейський Союз планує незабаром підписати енергетичний меморандум про взаєморозуміння з Аргентиною, з метою вирішити проблеми з енергопостачанням, в тому числі за рахунок сланцевого газу.

Про це повідомляє Reuters.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель підкреслив, що угода є ключовою, оскільки Аргентина «є перспективною енергетичною державою в час високих міжнародних цін».

«Ми досягаємо прогресу в меморандумі про взаєморозуміння з енергетичних питань. Я сподіваюся, що він може бути завершений найближчим часом. Ми не говоримо про роки чи місяці: існує явний взаємний інтерес», — сказав Боррель.

Він підкреслив, що Аргентина має величезні поклади сланцевого газу, але не має можливості його експортувати.

«Потенційно це дуже велика газова держава. Потрібно зробити багато інвестицій», — зазначив Боррель.

Нагадаємо, що рф, яка раніше була основним постачальником газу до ЄС, після повномасштабного вторгнення в Україну намагалася всіляко спричинити зрив підготовки і старту опалювального сезону.

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