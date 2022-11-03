Надходження іноземної бюджетної допомоги у жовтні виросли до 3,7 млрд доларів — Finance.ua
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Надходження іноземної бюджетної допомоги у жовтні виросли до 3,7 млрд доларів

Казна та Політика
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Надходження іноземної бюджетної допомоги у жовтні виросли до 3,7 млрд доларів
Надходження іноземної бюджетної допомоги у жовтні виросли до 3,7 млрд доларів
Україна отримала 1,3 млрд доларів від МВФ, 2 млрд євро від ЄС та 500 млн доларів від Світового Банку під гарантії Великої Британії.
Про це сказано в Telegram-каналі Центру економічної стратегії.
Усі отримані у жовтні кошти були кредитними. Грантів у минулому місяці до України не надходило. Однак, ці кредити надають на пільгових умовах, і вони дозволяють країні вижити.
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«Україна потребує сталої фінансової підтримки у цьому і в наступному році, щоб мати змогу перемогти у війні. Ми очікуємо рішень від міжнародних фінансових організацій або країн Великої сімки щодо механізму, який зможе це забезпечити», — коментує економіст ЦЕС Максим Самойлюк.
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Загалом, від початку війни Україна отримала 23,1 млрд доларів грантів та кредитів від іноземних партнерів.
Інфографіка: ЦЕС
Інфографіка: ЦЕС

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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