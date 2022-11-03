Протягом січня-жовтня 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 575,7 млрд гривень — Finance.ua
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Протягом січня-жовтня 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 575,7 млрд гривень

Казна та Політика
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Платники підтримують нашу державу у складний воєнний час, сумлінно сплачуючи до бюджету податки. Завдяки активній громадянській позиції наших платників держава стабільно отримує кошти для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат.
Так, у січні-жовтні поточного року надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становлять 575,7 млрд грн. Це на 87,6 млрд грн, або на 17,9% більше, ніж у січні-жовтні 2021 року.
Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 101,8%, додаткові надходження — 9,9 млрд гривень. Відшкодовано ПДВ на рахунки платників — 62,9 млрд гривень.
У жовтні 2022 року надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету становлять 42,4 млрд грн. Це на 3,8 млрд грн, або на 9,9% більше, ніж у жовтні 2021 року. Відшкодовано ПДВ на рахунки платників — 10,9 млрд гривень.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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