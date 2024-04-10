Еврокомиссия начала исследовать украинское законодательство о свободе движения капитала и платежей — Finance.ua

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Еврокомиссия начала исследовать украинское законодательство о свободе движения капитала и платежей

Казна и Политика
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Еврокомиссия начала исследовать украинское законодательство о свободе движения капитала и платежей
Еврокомиссия начала исследовать украинское законодательство о свободе движения капитала и платежей
Во вторник, 9 апреля, начался официальный скрининг Европейской комиссии для Украины и Молдовы по переговорному разделу 4 «Свобода движения капитала».
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
«В ходе скрининга анализируется национальное законодательство государства-кандидата на вступление в Европейский Союз и степень его соответствия актам права ЕС», — пояснили в Нацбанке.
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В рамках этого переговорного раздела анализируется соответствие следующим сферам законодательства ЕС:
  • свобода движения капитала и платежей;
  • платежные системы;
  • противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
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В общем, процесс скрининга состоит из двух этапов.
  1. Первый — разъяснительные встречи, в ходе которых представители Европейской комиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС и отвечают на вопросы государств — кандидатов на вступление в ЕС.
  2. Второй — двусторонние встречи, на которых уже государство-кандидат будет представлять оценку приближения национального законодательства к законодательству ЕС и планы дальнейшей имплементации актов права ЕС для членства в Европейском Союзе.
«Мы понимаем, что перед нами стоит достаточно много задач для полноценного обеспечения свободного движения капитала. В то же время даже в условиях войны мы имеем ряд сдвигов, а в чем-то — значительно продвинулись вперед», — заявил заместитель Главы НБУ Сергей Николайчук.
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Так, НБУ постепенно смягчает валютные ограничения при наличии сложившихся предпосылок, принимает меры по интеграции украинского платежного рынка с европейским и способствует дальнейшему приближению украинского законодательства к стандартам FATF.
Также продолжается работа по введению четких правил регулирования рынка виртуальных активов, соответствующих праву ЕС.
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По материалам:
Finance.ua
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