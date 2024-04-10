Еврокомиссия начала исследовать украинское законодательство о свободе движения капитала и платежей — Finance.ua

Еврокомиссия начала исследовать украинское законодательство о свободе движения капитала и платежей Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Еврокомиссия начала исследовать украинское законодательство о свободе движения капитала и платежей

Во вторник, 9 апреля, начался официальный скрининг Европейской комиссии для Украины и Молдовы по переговорному разделу 4 «Свобода движения капитала».

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«В ходе скрининга анализируется национальное законодательство государства-кандидата на вступление в Европейский Союз и степень его соответствия актам права ЕС», — пояснили в Нацбанке.

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В рамках этого переговорного раздела анализируется соответствие следующим сферам законодательства ЕС:

свобода движения капитала и платежей;

платежные системы;

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

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В общем, процесс скрининга состоит из двух этапов.

Первый — разъяснительные встречи, в ходе которых представители Европейской комиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС и отвечают на вопросы государств — кандидатов на вступление в ЕС. Второй — двусторонние встречи, на которых уже государство-кандидат будет представлять оценку приближения национального законодательства к законодательству ЕС и планы дальнейшей имплементации актов права ЕС для членства в Европейском Союзе.

«Мы понимаем, что перед нами стоит достаточно много задач для полноценного обеспечения свободного движения капитала. В то же время даже в условиях войны мы имеем ряд сдвигов, а в чем-то — значительно продвинулись вперед», — заявил заместитель Главы НБУ Сергей Николайчук.

Так, НБУ постепенно смягчает валютные ограничения при наличии сложившихся предпосылок, принимает меры по интеграции украинского платежного рынка с европейским и способствует дальнейшему приближению украинского законодательства к стандартам FATF.

Также продолжается работа по введению четких правил регулирования рынка виртуальных активов, соответствующих праву ЕС.

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