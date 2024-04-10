BankID НБУ: в Нацбанке работают над новым функционалом — Finance.ua

BankID НБУ: в Нацбанке работают над новым функционалом Сегодня 09:30 — Финтех и Карты

BankID НБУ: в Нацбанке работают над новым функционалом

В условиях продолжения полномасштабной войны дистанционная идентификация приобрела еще более важное значение при предоставлении и получении финансовых, публичных и других услуг.

Об этом рассказала Ольга Василева, заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ.

Развитие BankID

За 2023 год через систему осуществлено 42,9 млн. успешных электронных идентификаций, что на 31% или 10,1 млн. больше, чем в предыдущем году.

Система насчитывает 38 банков-идентификаторов, которые по количеству клиентских счетов покрывают 99,9% рынка. Чтобы воспользоваться системой, сегодня достаточно иметь открытый счет в банке.

Изменения в правилах и продуктах

В течение 2023 года Национальный банк ввел ряд изменений в системе, в частности:

1 марта вступили в силу новые требования НБУ к осуществлению абонентами-идентификаторами многофакторной аутентификации. Банки обязаны применять различные факторы аутентификации, независимые друг от друга, во избежание их компрометации; внедрены новые стандартизированные наборы данных и дифференцированные тарифы. Такой гибкий подход позволяет усилить безопасность передаваемых данных, а также оптимизировать расходы абонентов — предоставителей услуг; создан новый продукт — предоставление выписки из кредитного реестра НБУ.

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Кроме того, в 2023 году НБУ ввел личный кабинет абонента. Там можно получать статистические и расчетные отчеты, загружать акты о предоставленных абонентами услугах и другую справочную информацию.

Дальнейшее развитие BankID

Национальный банк работает над новым функционалом, который планирует внедрить уже через несколько месяцев — автоматизированной системой рассмотрения споров (будет доступна в личном кабинете абонента). Цель — упростить взаимодействие абонента с системой.

Там можно будет создать заявление об обжаловании успешной электронной идентификации, проверить корректность его заполнения и срока подачи, отправить другой стороне. На каждом этапе рассмотрения заявления сторонам спора будет поступать соответствующее уведомление.

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Такой инструмент повысит качество анализа данных абонентами, что будет способствовать улучшению качества идентификационных данных, содержащихся в банковской клиентской анкете и передаваемых через систему.

«Также мы планируем в ближайшем будущем внедрить новое публичное предложение, объединяющее два договора — договор присоединения и расчетный. Таким образом, новому абоненту нужно будет заполнить только одно электронное заявление для присоединения. В дальнейшем мы планируем стать схемой электронной идентификации со средним уровнем доверия в понимании требований европейского законодательства», — рассказала Василева.

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