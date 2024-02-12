Еврокомиссар предложил обложить налогом компании с бизнесом в рф для помощи Украине — Finance.ua

Еврокомиссар предложил обложить налогом компании с бизнесом в рф для помощи Украине Сегодня 10:45 — Мир

Еврокомиссар предложил обложить налогом компании с бизнесом в рф для помощи Украине

Евросоюз должен облагать налогом западные компании, которые все еще ведут бизнес в россии, и использовать вырученные средства для помощи Украине.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниус Синкявичюс, пишет Politico.

«У нас еще есть компании, которым все равно и они остаются в россии. Почему мы не говорим об их налогообложении?» — цитирует издание еврокомиссара.

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Отмечается, что европейские страны недавно подписали пакет помощи Украине в размере 50 млрд евро, но этих денег недостаточно, чтобы восполнить дефицит бюджета страны, учитывая, что помощь США Киеву задерживается республиканцами.

Вместо того чтобы обращаться к налогоплательщикам ЕС с просьбой восполнить пробел, что может ободрить популистов, блок должен конфисковать замороженные активы рф и начать облагать налогом западные компании, которые продолжают работать в россии, несмотря на санкции, сказал Синкявичюс.

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«Очень важно найти источники финансирования, которые бы использовали как можно меньше европейских налогоплательщиков», — сказал еврокомиссар.

По его словам, ЕС нужен долгосрочный план, ведь россия ждет, пока Европа и США устанут, а популисты победят.

«Этот план должен включать финансирование, поступающее из замороженных активов или налогов», — добавил Синкявичюс.

В Politico отметили, что несмотря на просьбы нескольких государств ЕС, включая Литву, родину Синкявичюса, планы использования замороженных российских активов для помощи Украине застряли. Большие страны ЕС, такие как Франция и Германия, предупреждают о негативных последствиях от конфискации российских активов и их использования для помощи Украине.

Напомним, 29 января послы Европейского союза поддержали предложение использовать доходы от замороженных активов россии на помощь для Украины.

В Министерстве юстиции Украины же отмечали , что выплаты репараций Украине в ближайшее время ожидать не стоит, постольку компенсационная комиссия для начала этого процесса может быть создана не ранее, чем через год.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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