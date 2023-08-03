Есть шанс ударить путина по отрасли, которая ни разу не была под санкциями — Минэнерго
Мир начал двигаться в направлении серьезных санкций в отношении российской атомной отрасли, и со временем они станут масштабными.
Как сообщает Минэнерго, такое мнение высказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, отметив при этом, что, к сожалению, невозможно быстро заместить поставки ядерного топлива в мире.
«Мир начал двигаться в направлении санкций для россии в атомной энергетике. Это тоже отражает изменение отношения к происходящему с атомной энергетикой в Украине со стороны тех варваров. Потому что это единственная отрасль, которая до сих пор не испытала влияния санкций. Ее еще нет в санкционном пакете, но государства начинают индивидуально определенные санкции вводить в отношении предприятий «Росатома».
Я уверен, что такие санкции будут. Это уже происходит, и я чувствую, что это будет глобально. Россияне вылетят из рынка атомной энергетики — это 200 процентов", — добавил министр энергетики.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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