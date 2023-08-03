Есть шанс ударить путина по отрасли, которая ни разу не была под санкциями — Минэнерго — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Есть шанс ударить путина по отрасли, которая ни разу не была под санкциями — Минэнерго

Казна и Политика
117
Мир начал двигаться в направлении серьезных санкций в отношении российской атомной отрасли, и со временем они станут масштабными.
Как сообщает Минэнерго, такое мнение высказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, отметив при этом, что, к сожалению, невозможно быстро заместить поставки ядерного топлива в мире.
«Мир начал двигаться в направлении санкций для россии в атомной энергетике. Это тоже отражает изменение отношения к происходящему с атомной энергетикой в ​​Украине со стороны тех варваров. Потому что это единственная отрасль, которая до сих пор не испытала влияния санкций. Ее еще нет в санкционном пакете, но государства начинают индивидуально определенные санкции вводить в отношении предприятий «Росатома».
Я уверен, что такие санкции будут. Это уже происходит, и я чувствую, что это будет глобально. Россияне вылетят из рынка атомной энергетики — это 200 процентов", — добавил министр энергетики.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.