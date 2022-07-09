Еще одна версия Windows перестала существовать — Finance.ua

Еще одна версия Windows перестала существовать Сегодня 02:25 — Фондовый рынок

Компания Microsoft объявила о завершении поддержки Windows 8.1. Об этом сообщает зарубежный ресурс Makeusof.

Согласно источнику, Microsoft официально завершает поддержку Windows версии 8.1. Компания назвала точную дату — 10 января 2023 года. В Microsoft уточнили, что пользователи Windows 8.1 в июле увидят специальное сообщение, которое предложит им обновиться на более новую версию Windows и сообщит, когда их ОС перестанет поддерживаться.

Что подразумевается под концом поддержки Windows 8.1? Это означает, что компьютеры под управлением больше не будут получать патчи безопасности и вообще никаких обновлений от Microsoft. Сама ОС продолжит работать, но с каждым месяцем становится все менее безопасной. Кроме того, для Windows 8.1 больше не будут создаваться и обновляться некоторые драйверы, так что у пользователя могут возникать проблемы с совместимостью аксессуаров или софта.

Microsoft прямо советует пользователям Windows 8.1 в ближайшие полгода обновить свои компьютеры до Windows 10 или более поздней версии.

itechua По материалам:

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