Еще одна страна ЕС хочет запретить авиарейсы на короткие расстояния — Finance.ua

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Еще одна страна ЕС хочет запретить авиарейсы на короткие расстояния

Мир
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Еще одна страна ЕС хочет запретить авиарейсы на короткие расстояния
Еще одна страна ЕС хочет запретить авиарейсы на короткие расстояния
Испанские власти рассматривают запрет на короткие внутренние рейсы, предлагая заменить их скоростными поездами.
Эта мера рассматривается с целью эффективного сокращения выбросов парниковых газов, пишет Politico.
Это может стать программой новой правительственной коалиции, которая сейчас формируется. Идея похожа на программу, ранее стартовавшую во Франции, и предусматривает отмену внутренних рейсов, где есть альтернатива по железной дороге с продолжительностью поездки менее 2,5 часов.
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Под удар такого решения, в частности, могут попасть авиарейсы из Барселоны, Валенсии, Аликанте и Севильи в Мадрид.
Испанский железнодорожный оператор Renfe объявил о готовности удовлетворить всплеск спроса на пассажирские перевозки. Обеспечивая достаточно высокоскоростных поездов, Renfe готов обеспечить бесперебойное путешествие между Мадридом и вышеупомянутыми крупными городскими центрами.
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Эксперты и представители транспортных компаний скептически оценивают целесообразность предложенной реализации этой идеи. Согласно недавнему отчету, внутренние рейсы в Испании вызывают менее 1% выбросов CO2 в стране.
Кроме того, авиарейсы, соединяющие столицу Испании с другими крупными городами, добавили значительную сумму в 329 миллионов евро к ВВП страны в предыдущем году.

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По материалам:
Телеканал 24
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