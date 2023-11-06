Еще одна страна ЕС хочет запретить авиарейсы на короткие расстояния — Finance.ua

Еще одна страна ЕС хочет запретить авиарейсы на короткие расстояния
Испанские власти рассматривают запрет на короткие внутренние рейсы, предлагая заменить их скоростными поездами.
Эта мера рассматривается с целью эффективного сокращения выбросов парниковых газов, пишет Politico.
Это может стать программой новой правительственной коалиции, которая сейчас формируется. Идея похожа на программу, ранее стартовавшую во Франции, и предусматривает отмену внутренних рейсов, где есть альтернатива по железной дороге с продолжительностью поездки менее 2,5 часов.
Под удар такого решения, в частности, могут попасть авиарейсы из Барселоны, Валенсии, Аликанте и Севильи в Мадрид.
Испанский железнодорожный оператор Renfe объявил о готовности удовлетворить всплеск спроса на пассажирские перевозки. Обеспечивая достаточно высокоскоростных поездов, Renfe готов обеспечить бесперебойное путешествие между Мадридом и вышеупомянутыми крупными городскими центрами.
Эксперты и представители транспортных компаний скептически оценивают целесообразность предложенной реализации этой идеи. Согласно недавнему отчету, внутренние рейсы в Испании вызывают менее 1% выбросов CO2 в стране.
Кроме того, авиарейсы, соединяющие столицу Испании с другими крупными городами, добавили значительную сумму в 329 миллионов евро к ВВП страны в предыдущем году.
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