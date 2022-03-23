ЕС выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений — Finance.ua

ЕС выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений

Сегодня 18:11 — Казна и Политика

Европейский Союз уже выделил Украине миллиард евро из Европейского фонда мира. Помощь направлена на закупку вооружений.

Соответствующее заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель на брифинге.

«ЕС уже выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений из Европейского фонда мира», — сказал он.

Напомним, на саммите лидеров НАТО, который состоится в Брюсселе 24 марта, будет согласовано предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.

Как сообщалось, правительство Германии предоставит Украине еще 1700 единиц зенитного комплекса «Стрела».

Британия на саммите НАТО предложит увеличить поставки вооружений Украине.

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