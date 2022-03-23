ЕС выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений — Finance.ua
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ЕС выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений

Сегодня 18:11Казна и Политика
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ЕС выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений
Европейский Союз уже выделил Украине миллиард евро из Европейского фонда мира. Помощь направлена на закупку вооружений.
Соответствующее заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель на брифинге.
«ЕС уже выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений из Европейского фонда мира», — сказал он.
Напомним, на саммите лидеров НАТО, который состоится в Брюсселе 24 марта, будет согласовано предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.
Как сообщалось, правительство Германии предоставит Украине еще 1700 единиц зенитного комплекса «Стрела».
Британия на саммите НАТО предложит увеличить поставки вооружений Украине.
По материалам: Главком
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