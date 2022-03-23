ЕС выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений — Finance.ua

Европейский Союз уже выделил Украине миллиард евро из Европейского фонда мира. Помощь направлена на закупку вооружений.
Соответствующее заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель на брифинге.
«ЕС уже выделил Украине 1 млрд евро на закупку вооружений из Европейского фонда мира», — сказал он.
Напомним, на саммите лидеров НАТО, который состоится в Брюсселе 24 марта, будет согласовано предоставление Украине оборудования для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз.
Как сообщалось, правительство Германии предоставит Украине еще 1700 единиц зенитного комплекса «Стрела».
Британия на саммите НАТО предложит увеличить поставки вооружений Украине.