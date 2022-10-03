ЕС подписал меморандум о предоставлении Украине €5 миллиардов макрофинансовой помощи — Finance.ua
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ЕС подписал меморандум о предоставлении Украине €5 миллиардов макрофинансовой помощи

Казна и Политика
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ЕС подписал меморандум о предоставлении Украине €5 миллиардов макрофинансовой помощи
ЕС подписал меморандум о предоставлении Украине €5 миллиардов макрофинансовой помощи
Европейский Союз подписал Меморандум о взаимопонимании о предоставлении Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Твиттере.
«ЕС подписал Меморандум о взаимопонимании о предоставлении Украине €5 млрд макрофинансовой помощи. Благодарен Урсуле фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии. — Ред.) и Валдису Домбровскису (исполнительный вице-президент ЕК. — Ред.) за это решение», — написал Шмыгаль.
По его словам, это очередной жест ЕС, который намерен поддержать Украину в победе в этой войне, восстановлении и стремлении к европейскому будущему.
Как сообщалось, Европейский Союз в сентябре принял решение срочно предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 миллиардов евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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