ЕС подписал меморандум о предоставлении Украине €5 миллиардов макрофинансовой помощи — Finance.ua

ЕС подписал меморандум о предоставлении Украине €5 миллиардов макрофинансовой помощи Сегодня 18:00 — Казна и Политика

ЕС подписал меморандум о предоставлении Украине €5 миллиардов макрофинансовой помощи

Европейский Союз подписал Меморандум о взаимопонимании о предоставлении Украине 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Твиттере

«ЕС подписал Меморандум о взаимопонимании о предоставлении Украине €5 млрд макрофинансовой помощи. Благодарен Урсуле фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии. — Ред.) и Валдису Домбровскису (исполнительный вице-президент ЕК. — Ред.) за это решение», — написал Шмыгаль.

По его словам, это очередной жест ЕС, который намерен поддержать Украину в победе в этой войне, восстановлении и стремлении к европейскому будущему.

Как сообщалось, Европейский Союз в сентябре принял решение срочно предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 5 миллиардов евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.