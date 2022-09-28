ЕС хочет запретить своим гражданам занимать руководящие должности в российских госкомпаниях — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС хочет запретить своим гражданам занимать руководящие должности в российских госкомпаниях — Bloomberg

Фондовый рынок
20
ЕС хочет запретить своим гражданам занимать руководящие должности в российских госкомпаниях — Bloomberg
ЕС хочет запретить своим гражданам занимать руководящие должности в российских госкомпаниях — Bloomberg
Европейский союз рассматривает предложение Германии о запрещении гражданам ЕС занимать высокие должности в российских государственных компаниях.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Предложение, если оно будет официально подано Европейской комиссией и поддержано всеми государствами-членами, накинет «широкую сетку» на граждан ЕС. Как следствие, это, вероятно, коснется бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, говорят источники. По сообщениям немецких СМИ, он возглавляет комитет акционеров Nord Stream и совет директоров Nord Stream 2.
Предложение было выдвинуто до того, как «Газпром» во вторник объявил о повреждении газопровода «Северный поток» вблизи датских вод. Германия и другие страны заявили, что подозревают диверсию.
В мае Шредер покинул пост главы совета директоров российской государственной нефтяной компании «роснефть» после трех месяцев широких призывов к нему прекратить связи с президентом россии владимиром путиным из-за войны в Украине, напоминает агентство.
Другие бывшие лидеры ЕС, в том числе Эско Ахо из Финляндии и Кристиан Керн из Австрии, а также бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, вышли из советов директоров нескольких российских компаний после вторжения в Украину.
Предлагаемый запрет будет включать период постепенного введения, сказал один из собеседников.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.