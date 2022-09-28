ЕС хочет запретить своим гражданам занимать руководящие должности в российских госкомпаниях — Bloomberg Сегодня 20:32 — Фондовый рынок

ЕС хочет запретить своим гражданам занимать руководящие должности в российских госкомпаниях — Bloomberg

Европейский союз рассматривает предложение Германии о запрещении гражданам ЕС занимать высокие должности в российских государственных компаниях.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение, если оно будет официально подано Европейской комиссией и поддержано всеми государствами-членами, накинет «широкую сетку» на граждан ЕС. Как следствие, это, вероятно, коснется бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, говорят источники. По сообщениям немецких СМИ, он возглавляет комитет акционеров Nord Stream и совет директоров Nord Stream 2.

Предложение было выдвинуто до того, как «Газпром» во вторник объявил о повреждении газопровода «Северный поток» вблизи датских вод. Германия и другие страны заявили, что подозревают диверсию.

В мае Шредер покинул пост главы совета директоров российской государственной нефтяной компании «роснефть» после трех месяцев широких призывов к нему прекратить связи с президентом россии владимиром путиным из-за войны в Украине, напоминает агентство.

Другие бывшие лидеры ЕС, в том числе Эско Ахо из Финляндии и Кристиан Керн из Австрии, а также бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, вышли из советов директоров нескольких российских компаний после вторжения в Украину.

Предлагаемый запрет будет включать период постепенного введения, сказал один из собеседников.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.