Энергетики опровергли миф о продаже электроэнергии из Украины в Европу — Finance.ua

Энергетики опровергли миф о продаже электроэнергии из Украины в Европу Сегодня 06:06 — Энергетика

Энергетики опровергли миф о продаже электроэнергии из Украины в Европу

Вместо отсутствующих данных об экспорте электроэнергии украинцам манипулятивно демонстрируют трансграничные перетоки, которые не влияют на энергосистему Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на слова председателя правления компании Владимира Кудрицкого.

Так, отмечается, что вместо данных по коммерческому экспорту (который полностью отсутствует с мая 2024 года) людям манипулятивно демонстрируют страницу ENTSO-E с данными о физических трансграничных перетоках и транзите электроэнергии в рамках европейской энергосистемы.

«Они (псевдоблогеры) либо не понимают, либо специально умалчивают о том, что украинская энергосистема является частью европейской и из Румынии в Украину может идти транзит электроэнергии в другие страны. Это не меняет никак баланс энергии в нашей энергосистеме», — заявил Владимир Кудрицкий.

Он подчеркнул, что этот транзит происходит потому, что электроэнергия не знает о существовании государственных границ и она «путешествует» по сетям так, чтобы это было наиболее эффективно с точки зрения потерь энергии, — выбирает маршрут, по которому есть наименьшее сопротивление.

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