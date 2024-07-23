Энергетики опровергли миф о продаже электроэнергии из Украины в Европу — Finance.ua
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Энергетики опровергли миф о продаже электроэнергии из Украины в Европу

Энергетика
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Энергетики опровергли миф о продаже электроэнергии из Украины в Европу
Энергетики опровергли миф о продаже электроэнергии из Украины в Европу
Вместо отсутствующих данных об экспорте электроэнергии украинцам манипулятивно демонстрируют трансграничные перетоки, которые не влияют на энергосистему Украины.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на слова председателя правления компании Владимира Кудрицкого.
Так, отмечается, что вместо данных по коммерческому экспорту (который полностью отсутствует с мая 2024 года) людям манипулятивно демонстрируют страницу ENTSO-E с данными о физических трансграничных перетоках и транзите электроэнергии в рамках европейской энергосистемы.

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«Они (псевдоблогеры) либо не понимают, либо специально умалчивают о том, что украинская энергосистема является частью европейской и из Румынии в Украину может идти транзит электроэнергии в другие страны. Это не меняет никак баланс энергии в нашей энергосистеме», — заявил Владимир Кудрицкий.
Он подчеркнул, что этот транзит происходит потому, что электроэнергия не знает о существовании государственных границ и она «путешествует» по сетям так, чтобы это было наиболее эффективно с точки зрения потерь энергии, — выбирает маршрут, по которому есть наименьшее сопротивление.
По материалам:
Finance.ua
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