Электрообогреватели быстро выводят из строя энергосистему: киевляне не экономят электроэнергию — КГГА — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Электрообогреватели быстро выводят из строя энергосистему: киевляне не экономят электроэнергию — КГГА

Энергетика
0
КГГА решила начать отопительный сезон в столице, чтобы помочь энергетикам, поскольку, несмотря на просьбу сократить потребление электроэнергии, киевляне включают обогреватели, чем увеличивают нагрузку на сети.
Об этом рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью ЭП.
«Мы вынуждены начать отопительный сезон, потому что люди обогреваются электроприборами», — отметил Пантелеев.
Накопленные запасы газа в стране позволяют не только начать отопительный сезон вовремя, но и обеспечить температуру в квартирах на уровне прошлых лет, уверяют в КГГА.
Место для вашей рекламы
По мнению Петра Пантелеева, электрообогреватели не являются спасением, потому что они быстро выводят из строя энергосистему. В администрации уверяют, что максимально запустили централизованную систему отопления.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.