Электрообогреватели быстро выводят из строя энергосистему: киевляне не экономят электроэнергию — КГГА Сегодня 15:33 — Энергетика

КГГА решила начать отопительный сезон в столице, чтобы помочь энергетикам, поскольку, несмотря на просьбу сократить потребление электроэнергии, киевляне включают обогреватели, чем увеличивают нагрузку на сети.

Об этом рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью ЭП.

«Мы вынуждены начать отопительный сезон, потому что люди обогреваются электроприборами», — отметил Пантелеев.

Накопленные запасы газа в стране позволяют не только начать отопительный сезон вовремя, но и обеспечить температуру в квартирах на уровне прошлых лет, уверяют в КГГА.

По мнению Петра Пантелеева, электрообогреватели не являются спасением, потому что они быстро выводят из строя энергосистему. В администрации уверяют, что максимально запустили централизованную систему отопления.

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Економічна Правда По материалам:

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