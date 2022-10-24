Электрообогреватели быстро выводят из строя энергосистему: киевляне не экономят электроэнергию — КГГА
КГГА решила начать отопительный сезон в столице, чтобы помочь энергетикам, поскольку, несмотря на просьбу сократить потребление электроэнергии, киевляне включают обогреватели, чем увеличивают нагрузку на сети.
Об этом рассказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев в интервью ЭП.
«Мы вынуждены начать отопительный сезон, потому что люди обогреваются электроприборами», — отметил Пантелеев.
Накопленные запасы газа в стране позволяют не только начать отопительный сезон вовремя, но и обеспечить температуру в квартирах на уровне прошлых лет, уверяют в КГГА.
По мнению Петра Пантелеева, электрообогреватели не являются спасением, потому что они быстро выводят из строя энергосистему. В администрации уверяют, что максимально запустили централизованную систему отопления.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью