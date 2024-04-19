Электрические внедорожники Jeep могут получить бензиновые двигатели — Finance.ua

Электрические внедорожники Jeep могут получить бензиновые двигатели Сегодня 03:09 — Фондовый рынок

Электрические внедорожники Jeep могут получить бензиновые двигатели

Jeep, известный американский производитель внедорожников, столкнулся с серьезным снижением продаж за последние пять лет: с 973 227 автомобилей в 2018 году до 643 000 единиц в 2023 году. Прекращение выпуска бюджетных моделей Renegade и Cherokee не способствовало улучшению ситуации, однако новый генеральный директор компании Антонио Филос уже разработал план возрождения бренда. Он включает в себя запуск новых электрических SUV — Wagoneer S и Recon, а также рассматривается возможность выпуска версий с бензиновыми двигателями.

В интервью изданию Automotive News глава Jeep отметил, что на платформе STLA Large, которая уже использовалась для нового Dodge Charger и предназначена в первую очередь для электромобилей, возможна установка традиционных двигателей внутреннего сгорания. Эта же платформа будет использована и в следующем поколении Alfa Romeo Giulia и Stelvio.

Jeep рассматривает рынок электромобилей как основной вектор развития, но признает, что наличие бензиновых версий Wagoneer S и Recon может быть выгодно в текущих рыночных условиях, особенно учитывая охлаждение интереса к электромобилям. Предложение этих моделей по более низкой цене может стать решающим фактором в достижении новой цели компании — продажи одного миллиона автомобилей в год в США.

На данный момент даже с потенциальным выпуском бензиновых версий цель продаж в миллион автомобилей кажется чрезмерно амбициозной. Однако появление более доступных моделей, которые могли бы заменить Renegade и Cherokee, может увеличить объемы продаж.

В третьем квартале текущего года начнется продажа 600-сильного Wagoneer S, который станет самым быстрым автомобилем Jeep за всю историю бренда, способным разгоняться от 0 до 97 км/ч за 3,5 секунды. Этот мощный электрический SUV с запасом хода 620 км и системой полного привода на двух моторах, по мнению руководства компании, сможет привлечь покупателей Tesla, ищущих более изысканный продукт.

Самый маленький по размеру Recon должен появиться на рынке до конца года и выйти на полноценные продажи в 2025 году. Технические характеристики пока не раскрываются, но ожидается, что он будет меньше Wagoneer S. Философа рассчитывает, что поклонники Wrangler, заинтересованные в электрифицированных внедорожниках, найдут Recon привлекательным.

Ampercar По материалам:

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