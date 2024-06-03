Экспорт ІТ-услуг из Украины упал более чем на 3% после нескольких месяцев роста — Finance.ua

Экспорт ІТ-услуг из Украины упал более чем на 3% после нескольких месяцев роста Сегодня 09:02 — Личные финансы

Экспорт ІТ-услуг из Украины упал более чем на 3% после нескольких месяцев роста

Экспорт IT-услуг в апреле составил 545 миллионов долларов.

Об этом сообщает Львовский IT-Кластер со ссылкой на данные Национального банка.

Объем IT-экспорта

«В апреле текущего года объем IT-экспорта уменьшился на 3,5% и составил $545 миллионов. Украинской экономике это принесло на $20 миллионов меньше по сравнению с мартом», — говорится в сообщении.

Итого за первые четыре месяца объем экспорта компьютерных услуг составляет 2,1 миллиарда долларов. Это на $78 миллионов меньше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Инфографика: itcluster.lviv.ua

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в апреле этого года составила $1,4 миллиарда, что на $12 миллионов или же 1% больше по сравнению с мартом.

Проблемы в ІТ-индустрии

Степан Веселовский, CEO Львовского ІТ-Кластера, отмечает, что IT-отрасль — одна из основных в структуре украинского экспорта услуг.

«Об этом свидетельствует доля ІТ-услуг, которая составляет 38,3%. Это самый большой показатель среди всех экспортируемых услуг. Именно поэтому стабильность индустрии напрямую влияет на стабильность экономики», — добавляет Веселовский.

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Однако, по его словам, техиндустрия находится в критическом состоянии.

«Объемы экспорта услуг уменьшаются. Мы постоянно подчеркиваем: причиной этому — нерешенный вопрос бронирования ключевых работников индустрии», — подчеркнул он.

Справка Finance.ua:

объем украинского ІТ-экспорта снизился на 5% в первом квартале 2024-го. В марте объем ІТ-экспорта из Украины составил $565 миллионов. Это на $47 млн ​​(или на 9%) больше, чем в феврале;

министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее отмечал, что специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять государственный бюджет;



в Украине по состоянию на 10 мая чуть менее 4050 ІТ-специалистов имеют актуальную бронь.



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