Экспорт итальянского вина в россию в 2022 году установил рекорд — Finance.ua
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Экспорт итальянского вина в россию в 2022 году установил рекорд

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Италия, согласно официальной статистике, в прошлом году экспортировала в россию вина на 172 миллиона евро, это рекордный показатель с начала ведения статистики.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщила ассоциация итальянских виноделов Coldiretti.
В 2022 году Италия стала ведущей страной-поставщиком вина в россию с долей рынка около 30%, опередив Испанию и Грузию, а самыми популярными винами, кроме просекко и асти, были вина из Тосканы, Сицилии, Пьемонта и Венето.
Более половины всех итальянских вин, продаваемых в россии, — это игристые вина, общая стоимость экспорта которых в 2022-м составила более 91 миллиона евро, или на 28% больше по сравнению с годом ранее.
Санкции Европейского Союза прямо запрещают продажу вин россии. Хотя там предусмотрены ограничения на предметы роскоши стоимостью более 300 евро за единицу — распространяющуюся и на вина — это касается ограниченного сегмента итальянской продукции.
В целом, отмечает Coldiretti, рынок итальянского вина в российской федерации за последние десять лет вырос более чем на 70%, а с 2000 года — почти в 25 раз.
Как сообщалось, к осени 2022 года немецкий экспорт в россию упал более чем на 50% по сравнению с предыдущим годом, но импорт из россии сократился менее резко, несмотря на прекращение поставок ископаемого топлива.
По материалам:
Економічна Правда
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