Эксперты назвали ключевые факторы роста Ethereum — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты назвали ключевые факторы роста Ethereum

Криптовалюта
9
Эксперты назвали ключевые факторы роста Ethereum
Эксперты назвали ключевые факторы роста Ethereum
Аналитики криптовалютного рынка считают, что цена Ethereum может добиться рекорда стоимости в случае дальнейшего роста рынка криптовалют.
Текущие технические индикаторы показывают признаки стабилизации после незначительных колебаний на прошлой неделе. На момент написания новости цена Ethereum оставалась выше ключевой поддержки на уровне 3393 долларов, что указывает на потенциал для дальнейшего роста ведущего альткоина.
Эксперты назвали ключевые факторы роста Ethereum
Главным препятствием для быстрого подъема остается уровень сопротивления на 3250 долларов. Если Ethereum и дальше будет преодолевать этот предел, откроется путь к тестированию отметки выше 4000 долларов. Индикатор RSI показывает тенденцию к выходу из нейтральной зоны, что также может указывать на возможность возобновления «бычьего» тренда.
Впрочем, эксперты предостерегают, что, если Ethereum потеряет поддержку на уровне 3100 долларов, это может привести к коррекции до 3000 долларов или даже ниже. В таких условиях дальнейшее движение будет зависеть от общего настроения рынка и реакции инвесторов на макроэкономические факторы.
Рыночные условия, в том числе потенциальное укрепление Bitcoin и общий рост заинтересованности в альткоинах, могут стать положительным катализатором для Ethereum. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за поведением ключевых уровней, ведь от них зависит дальнейшее направление цены.
По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.