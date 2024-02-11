Эксперт ответил, сколько будет стоить доллар в феврале — Finance.ua

Эксперт ответил, сколько будет стоить доллар в феврале
На валютном рынке зафиксировалась стабильность доллара, а курс гривны укрепился. Эксперты прогнозируют, что до конца месяца не будет происходить ощутимых колебаний, в частности, доллар будет стоить от 37 до 39 грн.
Об этом сообщает дилер департамента глобальных рынков «ОТП Банка» Антон Куринный.
Он обращает внимание на увеличение спроса на валюту и действия НБУ на рынке.
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«С одной стороны, разблокировали границу польские фермеры — это усилит спрос со стороны импорта, а с другой стороны, за счет помощи международных партнеров наши валютные резервы увеличились на конец года, что позволяло регулятору действовать более активно», — говорит эксперт.
По словам Куринного, Украина ожидает финпомощи от ЕС, поэтому возможен более оптимистичный сценарий для гривны.
Справка Finance.ua:
- В ЕС согласовали дополнительный пакет помощи Украине на 50 млрд евро в рамках бюджета. Средства поступят Украине уже в марте.
- Сенат США обнародовал законопроект, предусматривающий выделение 60,1 млрд долларов на помощь Украине.
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