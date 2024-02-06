Курс доллара на наличном рынке за последний месяц вырос почти на 2% - НБУ — Finance.ua
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Курс доллара на наличном рынке за последний месяц вырос почти на 2% - НБУ

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Курс доллара на наличном рынке за последний месяц вырос почти на 2% - НБУ
Курс доллара на наличном рынке за последний месяц вырос почти на 2% - НБУ
Средний курс продажи наличного доллара в Украине в январе 2024 г. вырос на 1,9% до 38,56 гривны за доллар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
Средний курс вырос из-за значительного спроса в начале месяца.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Курс доллара вырос в конце декабря 2023 года и достиг максимума в начале января — 39,50 грн/доллар, однако затем начал снижаться. В результате в течение января на наличном рынке упал с 39,05 до 38,25 грн/доллар (продажа).
Официальный курс НБУ за месяц снизился на 11 копеек — с 37,98 до 37,87 грн/доллар.
По данным НБУ, украинцы в январе 2024 года купили в банках рекордный за 11 лет объем валюты — 1,103 млрд долларов.

Справка Finance.ua:

  • заместитель главы Национального банка Украины Юрий Гелетий ранее заявил, что ситуация на валютном рынке в январе постепенно улучшалась на фоне угасания эффектов от значительных бюджетных расходов в конце года;
  • по его словам, обменный курс отреагировал на улучшение баланса спроса и предложения — с начала года он укрепился на 1,2%;
  • он подчеркнул, что имеющийся объем международных резервов позволяет НБУ обеспечивать курсовую устойчивость и дальше.
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По материалам:
РБК-Україна
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