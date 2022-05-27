Экономист оценил, на сколько упадут зарплаты в Украине — Finance.ua

Экономист оценил, на сколько упадут зарплаты в Украине

Сегодня 19:04 — Личные финансы

Экономист оценил, на сколько упадут зарплаты в Украине

Несмотря на тяжелый военный период и колебания курса валют, экономика Украины пойдет в рост, прежде чем средняя зарплата опустится ниже граничной отметки в $400.

Об этом известный украинский экономист Михаил Кухар высказался в рамках программы «Орестократия».

В ходе разговора обратили внимание на то, что цены в Украине стремительно растут, а зарплаты не меняются, из-за чего украинцы, имеющие доходы и сбережения в национальной валюте, беднеют.

«И те, кто имеет сбережения в долларах, будут беднее. Рост гривневых цен на 20%, даже если у тебя такое же количество долларов, все равно меньше товаров купишь. Это война. И это еще не самые плохие последствия», — подчеркнул Кухар.

Экономист заметил, что Украина впервые в новейшей истории столкнулась с таким количеством мигрантов, — если ранее заробитчане в среднем переводили в Украину $1,2 млрд, то сейчас, наоборот, наблюдается отток валюты в размере $3 млрд, которые переводят на жизнь беженцам за границу.

Однако есть граничная точка, ниже которой средняя зарплата в Украине не должна опуститься, прежде чем пойдет снова в рост.

«До войны была средняя зарплата 615 долларов, а в Киеве — 925 долларов. Мы не ожидаем, что средняя зарплата упадет до менее 400 долларов. А потом они начнут расти галопирующими темпами», — дал прогноз Кухар.

Справка Finance.ua:

по данным grc.ua, средняя зарплата всех актуальных вакансий в мае в столице составляет 29 200 грн;

при этом в Киеве не самая высокая конкуренция. На одно рабочее место в среднем претендует 9,5 человека. Для сравнения — самая высокая конкуренция в текущем месяце зафиксирована в Харьковской области, где на рабочее место в среднем претендует 19 соискателей;



самые низкие зарплаты в мае предлагаются в Черниговской области (в среднем 12 400 грн), Тернопольской области (13 100 грн), Волынской области (13 600 грн).



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