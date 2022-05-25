10 высокооплачиваемых вакансий в Киеве, Днепре, Львове и Одессе — Finance.ua

10 высокооплачиваемых вакансий в Киеве, Днепре, Львове и Одессе

Сегодня 13:04 — Личные финансы

Из-за полномасштабной войны многие украинцы остались без работы — кого-то сократили, а кто-то был вынужден переехать в другой город. Поэтому эксперты портала work.ua решили составить подборку 10 актуальных вакансий, зарплата которых составляет от 30 тыс. грн., а в некоторых из них — верхний уровень оплаты не ограничен.

👉 Киев

На момент написания статьи на сайте можно найти примерно +4 000 актуальных вакансий в Киеве. Средняя зарплата по городу составляет 19 000 грн по данным Work.ua. Соискателям, которые в поиске работы с зарплатой от 30 тыс. грн, доступны +900 актуальных вакансий.

Зарплата : 25 000-40 000 грн, по результатам собеседования

Компания KESZ UA Holding на рынке Украины уже 16 лет и сейчас ищет в свою команду инженера-конструктора, электрика с высшим профильным образованием. Кандидат должен владеть программными комплексами AutoCAD, DiaLUX, REVIT (приветствуется), иметь квалификационный сертификат, опыт прохождения экспертизы, согласование внешних сетей и прочее. Желательно владеть английским.

Обязанности:

Разработка проектной документации электротехнических разделов на стадии «П», «Р».

Выезд на объект, обоснование проектных решений, рекомендации строителям.

Взаимодействие со смежными специалистами и подразделениями предприятия: строительный, комплектации.

Условия работы:

Работодатель предлагает график работы с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, официальное трудоустройство. Возможны командировки. Работника ждет работа в реализации крупных проектов для международных корпораций, современный, комфортный офис рядом с метро, профессиональное развитие (корпоративный английский, тренинги, обучение).

Зарплата : 30 000-100 000 грн, окончательно по результатам собеседования

Сеть стоматологических клиник «Са-Ната» проводит конкурсный отбор на вакансию зубной врач-ортодонт. От кандидата ожидают наличия знаний современных методик и диагностик ортодонтического лечения, наличия сертификата специалиста, желания развиваться, владения фотопротоколом при диагностике и лечении, его соблюдение и пр.

Обязанности:

Грамотное ведение и наблюдение за пациентами в ходе ортодонтического лечения.

Условия работы:

Клиника предлагает работу с большой базой пациентов. Удаленность филиалов от метро 5-10 мин, наличие всего диагностического оборудования и постоянные курсы повышения профессионального уровня.

Зарплата: 60 000-120 000 грн, + бонус

Eventige Media Group сейчас в поиске старшего веб-дизайнера с фокусом на UX/UI, который умеет создавать целевые страницы, маркетинг электронной почты. А также имеет опыт работы для американских или европейских брендов по разработке тем, шаблонов и содержимого целевой страницы на английском языке.

Кандидат должен иметь степень бакалавра или высшее в сфере визуального искусства или дизайна, а также 5-7+ лет опыта дизайна в агентстве или бренде.

Обязанности:

Создание дизайна веб-сайта UX/UI и пользовательских целевых страниц.

Создавать маркетинг для электронной почты и баннеры, прототипы, веб-макеты и медианаборы.

Условия работы:

Кандидаты, подающие заявку, должны чувствовать себя очень комфортно в условиях дистанционной работы, иметь тихую атмосферу домашнего офиса в течение дня.

Зарплата : 20 000-50 000 грн

Oiler обслуживает и ремонтирует авто уже 12 лет. Сегодня автосервис обслуживает 205 автомобилей в день в 7 автосервисах Киева. Работодатель ищет в команду автослесаря-ходовика, автомеханика с опытом работы от 2 лет. Кандидат должен иметь желание развиваться и получать новые знания, уметь работать в команде, грамотно излагать свои мысли и приветливо относиться к клиентам, а чувство юмора станет дополнительным плюсом.

Обязанности:

Диагностика и слесарный ремонт ходовой части автомобиля.

Замена технических жидкостей.

Поддержание чистоты рабочего места и инструментов.

Условия работы:

Каждому автослесарю предоставляется подъемник и тележка с инструментами, комплект одежды с логотипом компании (химчистка за счет работодателя). Есть раздевалка, душевая комната отдыха для сотрудников.

График работы с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00. Отпуск 28 календарных дней двумя частями. Официальное трудоустройство.

👉 Днепр

Здесь можно найти примерно +1100 актуальных вакансий, а средняя зарплата по городу составляет 15 000 грн по данным Work.ua. Однако соискателям, которые в поиске работы с зарплатой от 30 000 грн, пока доступны +170 актуальных вакансий.

Зарплата: 30 000-85 000 грн, по результатам собеседования

Work.ua ищет в своей команде PHP-программиста с 2-летним опытом работы. Рассматривается кандидат со знанием и опытом работы на профессиональном уровне PHP+MySQL, умением анализировать, рекомендовать и обосновывать технологии и решения, опытом проектирования структуры БД и оптимизации запросов, знанием английского языка на уровне чтения технической документации.

Обязанности:

Разрабатывать и оптимизировать текущую функциональность проекта Work.ua.

Участвовать в принятии решений по методам и средствам реализации задач.

Анализировать требования к проекту и оценивать сроки его выполнения.

Условия работы:

Работа дистанционная. Work.ua предлагает своим работникам рост в профессии — наши разработчики становятся тимлидами. Также рост дохода — мы пересматриваем уровень зарплаты 2 раза в год. Официальное оформление, оплачиваемые отпуск и больничный без справок, выплата зарплаты 2 раза в месяц.

Зарплата: 15 000-30 000 грн, по результатам собеседования

Building Engineering Solutions (BES) является передовой инжиниринговой компанией, сотрудничающей с заказчиками в США и выполняющей стадию рабочей документации по электричеству и слаботочным сетям в Revit для таких проектов, как заводы, небоскребы, клиники, дата-, логистические центры и многие другие.

В свою команду BES ищет BIM-моделера, координатора, Revit-специалиста с опытом работы от 1 года с высшим техническим образованием, знанием Revit. Кандидат должен уметь читать строительные чертежи и иметь уровень английского Pre-Intermediate или выше.

Будет преимуществом знания работы Navisworks.

Обязанности:

Проектирование и моделирование в Revit.

BIM-координация инженерных сетей

Оформление строительных чертежей.

Постоянное усовершенствование рабочих подходов и процессов.

Условия работы:

Работа удаленная или работать в офисе в Харькове и Днепре. Работодатель обеспечивает всю необходимую технику и предлагает работать на интересные масштабные проекты в США и предпочитает обучение передовым процессам работы в Revit, Navisworks, Bluebeam и других. Компания оплачивает все овертаймы, заработная плата пересматривается по результатам работы.

Зарплата: 20 000-30 000 грн

ОАО «Маэстро Групп» специализируется на производстве столярных изделий любой сложности по индивидуальному заказу. Компания ищет столяра-монтажника корпусной мебели с опытом работы от 1 года.

От кандидата ожидают понимания технической документации, умения работать руками, электроинструментом, опыта сборки корпусной мебели и быстрого обучения.

Условия работы:

График работы — 5/2. Работодатель предлагает стабильную и конкурентную заработную плату, выплаты 2 раза в месяц, оформление за КЗоТ, стандартный соцпакет.

👉 Львов

В городе можно найти около +2 500 актуальных вакансий во Львове. Средняя зарплата по городу составляет 15 000 грн. Соискателям, которые в поиске работы с зарплатой от 30 000 грн, в настоящее время доступны +300 актуальных вакансий.

Зарплата: 20 000-30 000 грн

«АБК Днепр» ищет регионального представителя во Львовской области с опытом работы в должностях территориального менеджера/супервайзера на рынке FMCG от 1-го года. Обязательно наличие автомобиля.

Обязанности:

Анализ и контроль выполнения плановых характеристик.

Развитие территории.

Обеспечение выполнения плановых показателей по продажам, дистрибуции и прочее.

Условия работы:

Работодатель предлагает бонусную часть от сетей, официальное оформление, оплачиваемую стажировку и мобильную связь, бензин и амортизацию для авто работника.

Зарплата : 35 000-65 000 грн

Международная группа компаний King Star Alliance приглашает специалиста на должность личного ассистента СЕО со свободным владением английским языком на уровне Advanced и опытом работы от 2 лет. Кандидат должен иметь опыт заказа авиабилетов и составление Travel писем.

Обязанности:

Организация и координация внешних и внутренних встреч и переговоров.

Оповещение СЕО и участников встреч согласно графику и календарю встреч.

Работа в таск-менеджерах, постановка и отслеживание выполнения задач разных команд и т.д.

Условия работы:

Работодатель предлагает ненормированный график, по необходимости связь с руководителем 24/7. Работа в офисе. Также работник получит доступ к корпоративной видеотеке с курсами IT, HR, Digital marketing, Managemen, современные инструменты работы.

Зарплата: 35 000 грн, премии, соцпакет

Архитектурная компания ООО «Конструктив» открывает дополнительную вакансию в связи с ростом рыночного спроса на услуги. В команду ищет главного конструктора с высшим образованием и опытом работы от 5 лет с портфолио.

Обязанности:

Проведение моделирования.

Расчет конструкций из сборного ж/б в спецпрограммах для изготовления проектной документации.

Условия работы:

Полная занятость, предусмотрено обучение работников и карьерный рост, работа на украинском и зарубежном рынке, официальное трудоустройство и соцпакет.

👉 Одесса

На сайте можно найти примерно +800 актуальных вакансий в Одессе. Средняя зарплата по городу составляет 15 500 грн по данным Work.ua. Соискателям, которые в поиске работы с зарплатой от 30 000 грн, в настоящее время доступны +100 актуальных вакансий.

Зарплата: 20 000-30 000 грн, зависит от квалификации

Ветеринарная клиника «Эксвет» ищет специалиста с высшим ветеринарным образованием на вакансию «врач общего приема и узкий специалист». У кандидата должен быть опыт работы от 2 лет.

Условия работы:

Рабочий график — 4 дня в неделю. Работодатель предлагает обучение, поддержку, возможность профессионального роста и развития. В ветклинике есть ординаторская, кофемашина и натуральный кофе, повар готовит обед каждый день.

Зарплата: 25 000-35 000 грн, зависит от результатов работы

Компания «Эверласт» — производитель специализированных автомобильных полуприцепов и надстроек на шасси автомобилей для транспортировки нефтепродуктов, приглашает в свою команду руководителя конструкторско-технологического управления. Кандидат должен иметь опыт работы главным конструктором от 1 года или главным технологом от 5 лет, высшее техническое образование и быть уверенным пользователем Solid Works.

Обязанности:

Разработка и внедрение технологических действий производства.

Проектирование и дизайн рабочих мощностей производства, построение последовательности процессов при изготовлении, планировании и логистике участков.

Разработка технологических нормативов и документов, инструкций, технологических карт и карт контроля и т.д.

Условия работы:

График работы во время военного положения: с 8:00 до 17:30, 6/1. Воскресенье — выходной. Работодатель предлагает доставку на работу транспортом предприятия из сел Котовского, Черемушка, Балковской, Пересыпский мост. Официальное оформление, больничные, отпуска — в полном объеме. Корпоративные и обучающие мероприятия, активный отдых.

Зарплата: 20 000-50 000 грн, зависит от скорости и качества работы

ФЛП Штельман ищет PPC-специалиста с опытом работы от 1 года, а также с навыками настройки и ведения контекстной рекламы. От кандидата ожидается практический опыт в Google Ads, Google Analytics, умение писать структурированные отчеты о проделанной работе и наличие успешных кейсов.

Обязанности:

Настройка и ведение рекламных кампаний в Google Ads.

Отслеживание эффективности рекламных кампаний и оптимизации.

Проведение аудитов рекламных аккаунтов.

Условия работы:

Офис в центре города. Возможна частичная удаленная работа. Работодатель предлагает помощь и поддержку специалистов, карьерный и финансовый рост.

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