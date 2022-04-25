Экономика Украины постепенно восстанавливается: детали от Комитета ВРУ — Finance.ua

Экономика Украины постепенно восстанавливается: детали от Комитета ВРУ

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Экономика Украины постепенно восстанавливается: детали от Комитета ВРУ, www.slovoidilo.ua

ВРУ сообщает , что экономика Украины будет постепенно восстанавливаться, однако реальный ВВП на фоне боевых действий, проводимых российской федерацией на нашей территории, может в 2022 году сократиться не менее чем на треть — так считает Национальный банк Украины.

Этот прогноз можно отнести к более оптимистичным, так как потери ВВП Украины, по данным Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, достигают от 35% до 50% ВВП, по прогнозу Минэкономики — на около 40%, по оценкам Всемирного банка — 45%.

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Однако даже в условиях войны бизнес постепенно возобновляет свою деятельность. По результатам внепланового опроса НБУ всего 23% полностью прекратили свою деятельность, хотя в первые недели марта доля этих предприятий превышала 30%.

Также набирает обороты релокация предприятий — из 332 переехавших — 167 работающих, а это уже более половины. На прошлой неделе Правительство поддержало распоряжение о выделении из резервного фонда госбюджета 200 млн грн на выплату работодателям компенсации за трудоустроенных внутренне перемещенных лиц. Указанная государственная поддержка направлена на уменьшение безработицы и повышение экономической активности украинского бизнеса.

После значительного сокращения в первый месяц войны, как отмечает Национальный банк Украины, будут постепенно возобновляться экспорт и импорт благодаря частичному решению проблем с логистикой. Импорт товаров и услуг в Украину также будет постепенно расти из-за постепенного восстановления потребительского и инвестиционного спроса.

Кроме того, весомым источником валютных поступлений в Украину есть и будет финансовая поддержка международных партнеров Украины.

Помощь с Запада в размере около $7 млрд удержала финансовую систему Украины от разрушения. Фермерам было выделено 20 млрд грн ($675 млн) на посевную кампанию. Производителям предоставляется помощь в других регионах Украины. Поскольку россия блокирует основной экспортный маршрут Украины — через Черное море, — Правительство сотрудничает с ЕС для упрощения наземной транспортировки. В настоящее время из Украины можно экспортировать около 80% имеющейся продукции.

В Комитете по вопросам экономического развития благодарны всем донорам международной финансовой помощи и подчеркивают важность предоставления указанной финансовой поддержки в дальнейшем и отмечают, что на сегодняшний день проведение восстановления экономики Украины и ее реформы не менее важны, чем предоставленные средства. Главная задача ближайшего будущего — превратить экономику Украины в более открытую, гибкую и динамичную, считают в Комитете.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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