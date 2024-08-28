Экономический кризис в Китае вынуждает людей выходить на протесты, — Bloomberg Сегодня 18:00

Экономический кризис в Китае волнует граждан. Пекин боится предпринимать более смелые меры для поддержки экономики.

Издание Bloomberg пишет, что во втором квартале количество случаев несогласия увеличилось на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Большинство событий связано с экономическими вопросами. При этом из них 44% относились к трудовым отношениям, а 21% были связаны с обиженными домовладельцами. Физические протесты подавляются и сдерживаются наблюдением и контролем Интернета, усиленным при президенте Си Цзиньпине. Такие беспорядки вряд ли угрожают режиму.

Люди в Китае сталкиваются с замедлением экономического роста и ослаблением доверия, поскольку 40-летний рост уровня жизни демонстрирует признаки остановки. Кризис в сфере недвижимости, торговая война с США, репрессии в частном секторе и дорогостоящие блокировки в связи с пандемией — негативно сказалось на росте экономики страны.

«В последние десятилетия Общественная партия, по сути, требовала от граждан подчиниться ее однопартийному авторитаризму в обмен на экономическое процветание», — говорит руководитель проекта China Dissent Monitor Кевин Слейтен. «По мере того, как последствия замедления экономического роста будут сказываться на большем количестве граждан, это может подорвать этот компромисс».

Кризис в сфере недвижимости остается ключевой болевой точкой, провоцирующей новые протесты, несмотря на активизацию усилий Пекина по спасению рынка. Количество событий, связанных с сектором недвижимости, за последние 12 месяцев выросло на 10% по сравнению с предыдущим годом. Протесты домовладельцев и строителей составили 44% всех случаев несогласия, зарегистрированных в более чем 370 городах провинциального уровня.

По словам Слетена из China Dissent Monitor, экономические протесты часто были вызваны такими проблемами, как заглохшие жилищные проекты, внезапное закрытие компаний или отсутствие ликвидности, неспособность выплачивать зарплату или даже проблемы местных властей с обеспечением адекватной помощи для пенсионеров.

«Рост количества протестов означает, что политика центрального правительства не может быть эффективно реализована. Его стратегические долгосрочные цели не могут быть достигнуты, когда краткосрочные потребности теперь больше волнуют людей», — отметила Лицяня Рена, директор отдела современных альфа-технологий нью-йоркской компании

УНІАН По материалам:

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