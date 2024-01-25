ЕБРР в прошлом году предоставил Украине рекордные 2,1 миллиарда евро: на какие проекты выделяют средства — Finance.ua
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ЕБРР в прошлом году предоставил Украине рекордные 2,1 миллиарда евро: на какие проекты выделяют средства

Казна и Политика
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ЕБРР в прошлом году предоставил Украине рекордные 2,1 миллиарда евро: на какие проекты выделяют средства
ЕБРР в прошлом году предоставил Украине рекордные 2,1 миллиарда евро: на какие проекты выделяют средства
Европейский банк реконструкции и развития в 2023 году предоставил Украине рекордные 2,1 миллиарда евро.
Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.
В 2022 году ЕБРР предоставил Украине 1,7 млрд евро и уже в октябре 2023 превысил свою цель инвестировать 3 млрд евро в Украине в течение 2022−23 годов.
Также в прошлом году управляющие финучреждения приняли решение увеличить оплаченный капитал Банка на 4 млрд евро до 34 млрд евро с целью предоставления дальнейшей поддержки Украине.
«Инвестиции в Украину во время войны планируется продолжать на уровне около €1,5 млрд в год, при этом увеличение капитала дает возможность удвоить этот объем, когда придет время для восстановления», — добавили в пресс-службе организации.
С начала большой войны ЕБРР также удалось мобилизовать для Украины около 1,6 млрд евро донорских средств, включая нефинансированные гарантии. Почти половину донорских ресурсов предоставил ЕС, значительные взносы также внесли отдельные доноры, в том числе Канада, Норвегия, Испания и Нидерланды.
«Приближается уже третий год войны в Украине. ЕБРР продолжает поддерживать экономику и народ страны в эти сложные времена. Обеспечение дальнейшего функционирования частных компаний и критической инфраструктуры чрезвычайно важно для способности страны вести войну и готовиться к восстановлению. Благодаря поддержке своих акционеров ЕБРР сможет и в дальнейшем активно инвестировать и поддерживать Украину», — сказала Президент ЕБРР Одиль Рено-Басо.
ЕБРР имеет 5 приоритетных сфер инвестиций в Украине: энергетическая безопасность, жизненно важная инфраструктура, продовольственная безопасность, торговля и поддержка частного сектора.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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