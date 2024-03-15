Двойное списание средств с карт ПриватБанка — как вернуть деньги Сегодня 14:01 — Финтех и Карты

Двойное списание средств с карт ПриватБанка — как вернуть деньги

В ПриватБанке объяснили, в каких случаях может происходить двойное снятие средств со счетов при оплате товаров. Также уточнили, как клиентам вернуть деньги от неуспешной транзакции.

Об этом пишут Новости. Live со ссылкой на комментарий банка на сайте Минфин

Двойное снятие средств

Один из клиентов ПриватБанка обратился в финучреждение с проблемой, с которой пришлось столкнуться при оплате товара банковской картой онлайн. Он отметил, что на сайте магазина произвел оплату через систему liqpay, однако впоследствии оказалось, что ПриватБанк дважды снял деньги.

Одна сумма была обозначена в интернет-банкинге «как заблокированные средства», а другую засчитали как успешную оплату. Деньги снялись дважды, несмотря на ошибку при первой попытке оплатить товар.

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«Первый раз, когда я пытался решить эту проблему в чате онлайн банкинга, банк вернул мне заблокированные деньги, но потом они снова исчезли и отражаются как заблокированные. Во второй раз я уже начал детальнее разбираться с ситуацией, предоставил чеки о блокировке и об оплате, но это не помогло», — отметил клиент.

Что говорят в банке

Представители ПриватБанка в ответе отметили, что действительно могут возникать такие ситуации, когда в попытке оплаты картой сумма на карте блокируется, однако товар или услуга не получена.

Там отметили, что преимущественно в таких случаях блокировки отменяются в течение нескольких дней с момента совершения соответствующей операции по инициативе торговой точки.

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Также держатель карты ПриватБанка в случае подтверждения неуспешной операции может обратиться в поддержку финучреждения и оставить заявку на разблокировку суммы. Для этого требуется копия чека возврата товара, отмены операции.

В любом случае сумма от неуспешной транзакции возвращается на баланс карты в течение 11 дней, добавили в ПриватБанке.

Справка Finance.ua:

Национальный банк сейчас работает над подготовкой законопроекта об ограничении карточных переводов. Однако они будут касаться лишь незначительной доли безналичных операций граждан;

в 2023 году в Украине увеличилось общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями. По состоянию на январь 2024 г. она достигла 115,1 млн. Это на 5% больше по сравнению с итогами 2022 года;



в 2023 году украинцы совершили 7 397,2 млн безналичных операций на сумму 3 980,0 млрд грн (в том числе за границей). Доля безналичных операций с использованием платежных карт по сумме в прошлом году достигла 65% в общей сумме операций с платежными картами. За довоенный 2021 год этот показатель составил 61%.



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